Pankreas kanseriyle mücadele eden müzisyen Soner Olgun'dan sevenlerini üzen haber geldi. 67 yaşındaki sanatçının sağlık durumunun ağırlaşması üzerine dün hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Yoğun bakıma alınan Olgun'un entübe edildiği belirtildi. Sanatçının geçen ay da yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve bir süre yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.
GEÇEN AY DA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
Soner Olgun, geçtiğimiz ay yüksek ateş şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi gören sanatçı, daha sonra kendi isteğiyle evine götürülmüştü.
Aradan geçen sürenin ardından sağlık durumu yeniden ağırlaşan Olgun, bu kez hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.
SONER OLGUN KİMDİR?
18 Haziran 1959'da Muğla'nın Fethiye ilçesinde dünyaya gelen Soner Olgun, ilk ve orta öğreniminin ardından Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.
Yükseköğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık Bölümü'nde tamamlayan Olgun, müzik kariyerine genç yaşlarda başladı.
TAVERNA VE TÜRK HALK MÜZİĞİNE MODERN YORUM GETİRDİ
Taverna müziği ve Türk Halk Müziği'ne getirdiği modern yorumlarla tanınan Soner Olgun, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.
Kariyeri boyunca çok sayıda albüme imza atan sanatçı, uzun yıllar sahne çalışmalarını sürdürdü.