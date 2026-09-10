ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Mooresville Belediye Başkanı Chris Carney, görevden ayrılacağını duyurdu. Kararının, aylardır süren kamuoyu öfkesi, güvenoyu kaybı ve güvenlik kamerası görüntüleri hakkındaki hukuki mücadelelerin ardından geldiği belirtildi.

Skandal, yerel bir haber istasyonunun Kasım 2024'te Carney'nin belediye binasına gece yarısı yapığı ziyaretin ardından patladı. Mahkeme kayıtlarına göre başkan, gece yarısından sonra bir kadınla birlikte gelerek hareket algılayıcıları tetiklemeyi başararak polisin olay yerine gelmesine neden oldu.

Yetkililer, tesis içindeki güvenlik kameralarının yerel liderin pantolonsuz şekilde uzun bir süre dolaştığını kaydetti. Belediye yetkilileri, görüntülerin çıkmasını engellemek için yaklaşık 83 bin 500 dolar avukatlık ücreti harcadı.

Kamuya açık kayıtlar, belediyenin görüntülerin derhal yayınlanmasını emreden yargıcın kararına itiraz ettiğini gösteriyor. Yetkililer, görüntünün hassas güvenlik bilgileri içerdiğini İleri sürdü.

Carney, olayla ilişkin ilk kez açıklama yaparak "Diğer kişilere de ifade ettiğim gibi, alkol ve kaygı ilaçları benimle her zaman iyi çalışmıyor" ifadelerini kullandı.

Carney, "Kamuoyuna şunu söyleyebilirim, çok özür dilerim. Gerçekten de aklımda sadece telefonuma ihtiyacım olduğu ve sonra kötü hissettiğimde, bunun güvenli bir alan olduğu... Daha iyi hissettiğimde ise eve döneceğim bir yer olduğu dışında bir şey yoktu" şeklinde konuştu.

Carney, istifaya ilişkin zorla ayrıldığı iddialarını reddederek 30 Eylül'deki ayrılığının planlı bir emeklilik olduğunu vurguladı.