Sosyal medyada viral olan sıra dışı bir olay, izleyenlerin hem tüylerini ürpertti hem de şaşkınlığa uğrattı. Garajına doğru yürüyen genç bir adam, filmleri aratmayacak korkunç bir arı istilasının tam ortasında kaldı. Her şey, bir kraliçe arının uçarak genç adamın pantolonunun arkasına konmasıyla başladı.

Arıların ağaç dallarına, çatılara veya balkonlara oğul vermesi (yuva yapması) alışıldık bir durumdur. Ancak bu kez hedef bir insan oldu. Kraliçe arı genç adamın kıyafetine yerleşir yerleşmez, onu takip eden binlerce işçi arı da saniyeler içinde adamın kalça ve sırt bölgesini sardı. Bir anda arkasında devasa bir arı "çemberi" oluşan genç adam, hayatının en zor sınavıyla karşı karşıya kaldı.

Binlerce arının saldırısına uğrama korkusuna rağmen soğukkanlılığını koruyan genç adam, tam 30 dakika boyunca adeta bir heykel gibi hareketsiz durdu. Çünkü çok iyi biliyordu ki, tek bir kasını bile kıpırdatsa vücudunda yüzlerce arı sokması meydana gelebilirdi.

Kurtuluş "Kraliçe"nin gitmesiyle geldi

Korku ve rahatsızlık içinde geçen yarım saatin ardından, çevredeki bir kişinin soğukkanlı müdahalesiyle kabus son buldu. Yardımına koşan kişi, kraliçe arıyı dikkatlice alarak başka bir kaba koymayı başardı.

Liderlerinin gittiğini gören binlerce işçi arı da peşinden giderek dağıldı. Şans eseri tek bir arı tarafından bile sokulmayan genç adam, derin bir nefes alarak hayata döndü.