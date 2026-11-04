Yunanistan Basketbol Ligi ekiplerinden PAOK'ta forma giyen Cedi Osman ameliyat olacak. Kulüp, milli basketbolcunun sağ dizinde menisküs yırtığı tespit edildiğini duyurdu. PAOK'un açıklamasına göre, dizindeki rahatsızlık nedeniyle sabah saatlerinde MR taramasından geçen Cedi Osman'ın önümüzdeki günlerde ameliyat olması planlanıyor. Milli oyuncunun parkelere dönüş tarihi operasyonun ardından netlik kazanacak. Kulüp, açıklamasında oyuncusuna destek vererek “Tüm takımımız Cedi Osman’ın yanındadır; kendisine acil şifalar ve sahalara en kısa sürede dönmesini diliyoruz.” ifadelerini kullandı. EUROCUP'TA SAYI LİDERİ Cedi Osman, bu sezon EuroCup'ta maç başına 22,2 sayı ortalamasıyla turnuvanın en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor. Tecrübeli kısa forvet, Yunanistan Ligi'nde ise 19,0 sayı ortalamasıyla mücadele ediyordu.

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