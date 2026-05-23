Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak seçim öncesi adaylar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor...

Son olarak Hakan Safi, daha önce futbolda akıl hocalığını yapacağını duyurduğu dünyaca ünlü İtalyan futbol efsanesi Paolo Maldini ile İstanbul'da bir araya geldi.

İŞTE MASADA KONUŞULANLAR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre İstanbul'da Safi ve Maldini arasında gerçekleştirilen görüşmede futbol planlaması ve stratejisi üzerine uzak bir toplantı gerçekleştirildi. Maldini'nin, görüşmenin ardından İstanbul'dan ayrılacağı ifade edildi.

"AKIL HOCALIĞI YAPIYOR"

Hakan Safi, geçen günlerde Maldini'yle ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Paolo Maldini, bir arkadaşımın arkadaşı. Tesadüfen tanışıp dost olduk. Maldini gibi 2-3 kişiyle daha konuştum. O, iyi bir futbol adamı. Dedesi de, babası da, kendisi ve oğlu da topçu. 4 kuşaktır futbolcular.

Maldini benim arkadaşım, hafta sonu geliyor. Bizim onunla dostluğumuz var. Bizim yapacağımız transferlerde akıl hocalığı yapıyor. Benim Avrupa'daki, dünyadaki yüzüm. Arkadaşım olmasından mutluluk duyuyorum. Kendisi Milan'ın efsanesi. O Milan'a yakışır, biz de Fenerbahçe'ye yakışırız. Dostluğumuz hep devam edecek."