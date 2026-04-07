Vatikan’da tarihi bir barış zirvesine hazırlanan Papa Leo XIV, tüm inananları 11 Nisan Cumartesi günü Aziz Petrus Meydanı’na davet etti. "Kötülük karşısında kendimizi güçsüz hissetmeyelim" diyen Papa, barışın sadece silahların susması olmadığını vurguladı.

Vatikan’ın ruhani lideri Papa Leo XIV, dünya genelinde tırmanan gerilim ve çatışma ortamına karşı sert ve umut dolu bir mesaj yayımladı.

Roma Piskoposu, sadece savaş meydanlarındaki sessizliği değil, insan kalbindeki köklü bir değişimi hedefleyen "gerçek barış" için küresel bir dua zinciri başlattı.

Papa, Aziz Petrus Meydanı’nda gerçekleşecek olan barış duası için tüm halkları bir araya gelmeye çağırdı. Cumartesi günü yapılacak bu kritik buluşmanın, savaşlar, nefret ve kayıtsızlıkla "işkence gören" dünya için bir dönüm noktası olması hedefleniyor.

Konuşmasında, çatışmaların yarattığı çaresizlik hissine değinen Kutsal Baba, inananlardan egemenlik hırslarını bir kenara bırakmalarını istedi. Barışın ancak "Mesih'in huzurunu kabul ederek" mümkün olacağını hatırlatan Papa, acı çeken tüm halkları Tanrı’ya emanet ettiğini belirtti.