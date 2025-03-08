Papa Francis, çift taraflı akut zatürreden dolayı 4 haftadır süren iyileşme sürecine devam ederken, Vatikan’daki gündelik işleyiş ve Kutsal Yıl etkinlikleri planlandığı gibi sürdü.

Vatikan yetkilileri, Papa’nın Gemelli hastanesinde rahat ve sakin bir gece geçirdiğini, solunum ve fizik tedavisine devam ettiğini açıkladı. 88 yaşındaki Papa, gençliğinde bir akciğerinin bir kısmını kaybetmişti.

Papa'nın durumunun stabil olduğu ancak zaman zaman solunum krizleri geçirdiği bildirildi. Papa’nın yokluğunda, Vatikan’daki dini törenler devam etti. Kardinal Pietro Parolin, St. Peter Bazilikası’nda kürtaj karşıtı bir grup için ayin yönetti.

Parolin, Papa’nın hastaneden gönderdiği bir mesajı okuyarak, doğumdan doğal ölüme kadar hayatın korunması gerektiğini vurguladı.

Papa, "Sadece doğmamış çocuklar için değil, artık bağımsız yaşayamayan yaşlılar ve tedavi edilemez hastalar için de yaşamı savunmalıyız" diyerek inananları bu konuda daha aktif olmaya çağırdı.

HASTANEDEN YAZIŞMALAR

Cumartesi akşamı Kardinal Michael Czerny, Papa’nın sağlığı için düzenlenen duaları yönetti. Pazar günü ise Papa'nın yönetmesi planlanan Kutsal Yıl gönüllüleri için ayini yönetecek.

Vatikan, Papa’nın hastane şapelinde 20 dakika dua ettiğini ve tedavi arasında bazı resmi yazışmalar yaptığını duyurdu. Doktorlar, Francis’in gün içinde yüksek akışlı oksijen desteği aldığını ve gece boyunca solunum cihazına bağlı olduğunu belirtti.

Üç haftayı aşan hastane sürecinde, Papa’nın genel durumunun istikrarlı olduğu ancak tam bir iyileşme göstermediği ifade edildi.

Uzmanlar, bu kadar uzun süre hastanede kalmasının yeni enfeksiyon riskini artırabileceğini ve birkaç kez akut solunum yetmezliği yaşaması nedeniyle bronkoskopi yapılarak akciğerlerinden mukus temizlendiğini aktardı.