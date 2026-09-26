Katolik Kilisesi’nin 71 yaşındaki lideri Papa Leo, Fransa’ya gerçekleştirdiği üç günlük ziyaretin başlangıcında yapay zekanın tehlikelerine ve küresel endişelere değinerek insanlığın bir "makineler cennetinde" kaybolmaması gerektiği uyarısını yaptı.

Élysée Sarayı'nda gerçekleştirdiği konuşmasında etik eğitimin önemine vurgu yapan Papa Leo, "Günlük hayatımızı istila eden ve koşullandıran bir makineler cennetinin ortasında insanlığımızı kaybetmekten kaçınacaksak, insanların neyin ahlaki açıdan doğru olduğunu görebilen, etik muhakeme konusunda eğitilmesine acil bir ihtiyaç vardır" ifadelerini kullandı.

Cuma günü Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Paris’teki genel merkezinde ikinci konuşmasını yapan Papa Leo, yeni teknolojilerin "başka bir tahakküm ve adaletsizlik aracı haline gelmek yerine insan şahsiyetinin hizmetinde kalması" gerektiğini belirtti.

Konuşmasında bilimin etik ilkelerden bağımsız düşünülemeyeceğini vurgulayan Papa şu ifadeleri kullandı:

"Etik olmadan yürütüldüğünde her bilim asıl anlamını yitirme riski taşır. Bazı yapay sistemlere insan zihninin düşünme yeteneğinin adı verildi: zeka. Ancak aynı zamanda, bir insansızlaşma süreciyle düşüncelerimiz ve ilişkilerimiz yoksullaşma riskiyle karşı karşıya kalıyor"

Hesaplama sistemlerine zeka atfedilirken, hayatları verimlilik kriterine göre değerlendirilen ve artık üretken görülmediğinde reddedilip bir kenara atılan insanların devredilemez onurunu tanımakta zorlanıldığını ifade etti.

İsim vermeden hukukun üstünlüğüne saygı duymayan dünya liderlerini de eleştiren Papa Leo, iktidardakilerin hukuka saygı duymak yerine sadece çıkarlarına hizmet ettiğinde ona başvurduklarını, kendilerini kısıtladığında ise görmezden gelerek adaleti satılık bir emtia gibi değerlendirdiklerini söyledi.

2025 yılında papa olan ve geçtiğimiz Nisan ayında dünyanın "bir avuç tiran tarafından harap edildiğini" dile getiren Leo, son aylarda küresel liderliğin yönünü eleştirmeyi sürdürdü.