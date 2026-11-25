Vatikan Yayınevi tarafından yayımlanan “Papa Francis’in Özel Günlüğü”, 21 Nisan 2025’te 88 yaşında hayatını kaybeden Katolik Kilisesi’nin eski liderinin bugüne kadar bilinmeyen düşüncelerini ve korkularını gün yüzüne çıkardı.

Asıl adı Jorge Mario Bergoglio olan Francis’in günlüklerinde, şeytanla üç kez karşılaştığını öne sürdüğü ve yaşadığı ruhani krizleri anlattığı ifadeler dikkat çekti.

Katolik Kilisesi’nin 266. papası olan Francis, günlük notlarında şeytanı “ateşten gözleri” olan bir varlık olarak tarif etti.

Bu bakışları hem tehditkâr hem de baştan çıkarıcı bulduğunu yazan Francis, ilk iki karşılaşmasının Arjantin’de bir otomobilde ve ayin sırasında gerçekleştiğini aktardı.

“ARTIK İSTEDİĞİM HER ŞEYE KAVUŞTUM”

Francis, 24 Ocak 2021 tarihli günlüğünde Roma’da katıldığı bir toplantı sırasında yaşadığını öne sürdüğü üçüncü karşılaşmayı da anlattı. O anları, “Onu gördüm ve sesini duydum. Zafer kazanmış gibiydi. 'Artık istediğim her şeye kavuştum' dedi.

Güçlü ve hırıltılı tonunu unutamıyorum” sözleriyle kaleme aldı.

CİNSEL İSTİSMAR SKANDALI ONU DERİNDEN SARSTI

Papa Francis’in günlüklerinde dikkat çeken bir diğer bölüm ise 2018 yılında Şili’ye gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili oldu.

Din adamlarının karıştığı cinsel istismar skandalının boyutlarını öğrendiğinde büyük bir sarsıntı yaşadığını belirten Francis, o dönemi “Cehennemin girişini gördüm, beni dehşete düşürdü.

Tesbihimi bir silah olarak aldım” sözleriyle anlattı.

Skandalın Katolik Kilisesi üzerinde yarattığı ağır utanca da değinen Francis, 2021-2022 yıllarında yaşadığı derin ruhani krizi de günlüğüne taşıdı.

Mali yolsuzluk davaları ve yönetim baskısıyla mücadele ettiği dönemde kendisini her şeye gücü yeten biri gibi görmeye başladığını belirten eski Papa, bu duygulardan Tanrı'nın merhametine sığınarak kurtulduğunu ifade etti.

GİZLİ ŞİFREYLE YAZDIĞI BÖLÜMLER ÇÖZÜLEMEDİ

Günlüklerdeki en dikkat çekici ayrıntılardan biri de Francis’in bazı düşüncelerini özel bir şifreyle kaydetmesi oldu. Kardinal Fernandez, Papa’nın en mahrem düşüncelerini içeren bu bölümlerin henüz çözülemediğini ve bu nedenle kitaba dahil edilmediğini açıkladı.

Notlarında 2019 yılında kendisini “tükenmiş” hissettiğini de anlatan Francis’in sık sık öz eleştiri yaptığı görüldü. Günlüklerin yalnızca kilise siyasetine değil, eski Papa’nın iç dünyasına ve manevi mücadelesine ışık tuttuğu değerlendiriliyor.

32 YILLIK NOTLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Papa Francis’in yardımcılarından Kardinal Victor Manuel Fernandez tarafından derlenen kitap, eski Papa’nın ölümünden önce emanet ettiği 160 sayfalık notlardan oluşuyor.

Kayıtlar, Francis’in 1992 yılında Buenos Aires yardımcı piskoposluğu döneminde tuttuğu deri ciltli bir ajandayla başladı ve 18 Ağustos 2024’e kadar uzandı.

Arjantin dönemine ait 86, papalık dönemine ait 55 sayfadan oluşan notların yayımlanmasına mevcut Papa XIV. Leo da onay verdi.

Francis’in günlüklerinde halefi Leo’dan “kusursuz” diye söz etmesi de kitapta öne çıkan ayrıntılar arasında yer aldı.