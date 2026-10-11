Papa Leo, Aziz Petrus Meydanı'nda gerçekleştirdiği haftalık pazar duası sırasında toplanan gruba sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. 71 yaşındaki Katolik lider, son sağlık kontrolleri esnasında akciğerinde lokalize bir nodül tespit edildiğini duyurdu. Doktorların Tavsiyesi Üzerine Ameliyat Kararı Tespit edilen kitlenin sınırlı bir bölgede yer aldığını ve erken evrede yakalandığını belirten Papa Leo, doktorların müdahaleyi gerekli gördüğünü ifade etti. Sağlık ekibinin tavsiyelerine uyarak operasyonu onayladığını belirten Papa, kitlenin alınması amacıyla planlanan cerrahi müdahalenin önümüzdeki birkaç gün içinde gerçekleşeceğini aktardı. İyileşme Sürecinin Bir Hafta Sürmesi Bekleniyor Konuya ilişkin ayrıntıların paylaşılmasının ardından Vatikan Basın Ofisi de bir açıklama yayımladı. Basın ofisinden yapılan bilgilendirmede, Papa Leo'nun geçireceği operasyonun ardından başlayacak iyileşme sürecinin yaklaşık bir hafta sürmesinin beklendiği kaydedildi.

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