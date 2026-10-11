Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın özellikle tahıl ithalatına bağımlı en yoksul ülkeleri etkilediğini belirterek, "Çatışmanın taraflarına, Karadeniz'den tahılın güvenli bir şekilde taşınmasına izin vermeleri için çağrıda bulunuyorum." dedi.

Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını yapan Papa, duanın ardından açıklamalarda bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinen Papa 14. Leo, "Harap olmuş Ukrayna'daki savaş, özellikle tahıl ithalatına bağımlı birçok insanın yaşadığı en yoksul ülkelerde, sınırlarının çok ötesinde bile acılara neden olmaya devam ediyor. Çatışmanın taraflarına, Karadeniz'de tahılın güvenli bir şekilde taşınmasına izin vermeleri için içtenlikle çağrıda bulunuyorum. Milyonlarca insanın günlük ekmeği, savaşın rehinesi olamaz." diye konuştu.