Papa Leo'nun kalabalıklar tarafından kendisine atılan eşyaları başarıyla yakalama serisi pazartesi günü sona erdi.

12 günlük Güney Amerika gezisini tamamlamakta olan Papa, Peru'daki veda ayinine geldiği sırada yönüne atılan ve tespih olduğu tahmin edilen bir nesnenin gözünün yakınına isabet etmesiyle kısa süreli bir endişe yaşadı.

Turları sırasında kalabalıktaki katolik cemaatin kendisine attığı eşyaları yakalamadaki çevikliğiyle tanınan Leo, daha önce peluş oyuncaklar ile bayraklar yakalamış, hatta Roma'daki Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenen bir geçit sırasında Chicagoluların uzattığı pizzayı almak için durmuştu.

Ancak pazartesi günü Roma'ya dönüş yolculuğu öncesinde Lima'daki bir hava üssünde toplanan büyük kalabalıktan papamobil ile geçen Leo'ya doğru atılan tespihi yakalayamadı.

Fotoğraf ve videolarda, ayin güzergahı boyunca kendisini selamlayanları karşılarken üzerine atılan tespihi görmeyen Papa'nın suratına çarpan cismin, XIV. Leo'yu korkuttuğu görüldü.

Papanın yüzüne çarpan tespihin etkisiyle gözünü ovuşturduğu görüldü. Olayın ardından turuna devam eden Papa'nın yaralandığına dair herhangi bir belirti görülmedi.

Leo, verdiği vaazda "vatanım" olarak nitelendirdiği ülkeye gerçekleştirdiği altı günlük ziyaret boyunca gösterdikleri misafirperverlik için Perululara teşekkür etti.