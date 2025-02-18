Vatikan, Papa Francis’in solunum yollarında polimikrobiyal bir enfeksiyon nedeniyle hastanedeki tedavisinin "daha kompleks bir hal aldığını" duyurdu.

88 yaşındaki Papa, Cuma günü Roma’daki Agostino Gemelli Hastanesi’ne yatırılmıştı. Papa'nın, geçmeyen bronşiti nedeniyle görevlerini yapamadığı belirtilmişti.

Papa'ya bakan hastanede yapılan testler, “karmaşık bir klinik tablo” ortaya koydu ve bu durum “tedavi planında değişiklik yapılmasını gerektirdiği" aktarıldı.

Vatikan, enfeksiyonun solunum yollarında olduğunu belirtti ancak bakteriyel mi yoksa viral mi olduğu konusunda bilgi vermedi. Papa’nın sağlık durumunun “stabil” olduğu ifade edildi.

HASTALIĞI NEDİR?

Polimikrobiyal enfeksiyonlar, birden fazla virüs, bakteri, mantar veya parazitin neden olduğu hastalıklardır ve akut ya da kronik seyredebilir.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri’ne (NIH) göre, yaşlı ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler bu tür enfeksiyonlara karşı daha savunmasız olabilir.

Asthma + Lung UK tıbbi direktörü Nick Hopkinson, Associated Press’e yaptığı açıklamada, “Sağlıklı bireyler genellikle bronşitten hızla iyileşir. Ancak akciğerleri hasarlı olan hastalarda bakteriler hava yollarına yerleşebilir ve bu enfeksiyonların tedavisini zorlaştırır” dedi.

Yine de Hopkinson, “Eğer tedavi edilecek patojenler belirlenmişse, tedaviye başlanır ve hasta iyileşme sürecine girer” diye ekledi.

'SADECE YAŞLANDIM'

Papa Francis, 1957 yılında Arjantin’de yaşadığı bir sağlık sorunu nedeniyle akciğerinin bir kısmını aldırmıştı. 2023 yılında solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve bronşit teşhisi konularak antibiyotik tedavisi görmüştü.

Son yıllarda Papa sık sık tekerlekli sandalyede görülüyordu. Papa'nın sağlık durumu hakkında birçok söylenti sosyal medyada yayılıyor.

Geçen ay yayımlanan otobiyografisinde sağlık konusuna değinen Papa, “Ben iyiyim” diyerek endişeleri hafifletmeye çalışmış, “Gerçek şu ki, sadece yaşlandım” ifadelerini kullanmıştı.

Vatikan yetkilileri, Papa’nın moralinin yerinde olduğunu ve sağlık durumunun yakından takip edildiğini bildirdi.