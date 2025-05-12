Bölünmüş Hristiyan dünyasında uzlaşma sağlama çabalarının ilk örneklerinden olan Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yıl dönümüne denk gelen Mayıs ayı sonunda Papa Francesco’nun Türkiye’ye gitmesi ve Fener Rum Patriği Bartholomeos ile birlikte ortak bir ayin düzenlemesi bekleniyordu.

Kiliselerin birliği için önem taşıyan ve Paskalya tarihi başta olmak üzere anlaşamadıkları bir dizi ayrışma konusunun da ele alınması beklenen bu etkinliğe, Fener Rum Patrikhanesi ve Roma Katolik Kilisesi’ne bağlı yerel kilise temsilcilerinin de katılması planlanıyordu.

Ancak Papa Francesco’nun Şubat ortasında hastalanması ve 21 Nisan’da da hayatını kaybetmesi üzerine bu seyahati, 8 Mayıs’ta bu makama seçilen halefi Papa 14. Leo’nun gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Vatikan, yeni Papa’nın Mayıs’ın 25’ine kadar olan programını paylaştı ve o tarihe kadar Türkiye ziyareti olmadığı görüldü.

"TÜRKİYE'YE DAVET EDİLECEK"

ANKA Haber Ajansı'nın Fener Rum Patrikhanesi’ne yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre; Papa 14. Leo’nun 18 Mayıs’ta yapılacak resmi göreve başlama törenine katılacak olan Patrik Bartholomeos, bu vesileyle onunla ayrıca bir görüşme gerçekleştirip Birinci İznik Konsili’nin yıl dönümü için Papa’yı Türkiye’ye davet edecek.

Papa’nın bu daveti kabul etmesi halinde bir tarih üzerinde anlaşılacak. Bunun, önümüzdeki yaz ya da sonbaharda olabileceği düşünülürken, yine Mayıs sonunun da halen ihtimal dışı bırakılmadığı belirtiliyor.

Ancak bu ziyaretin gerçekleşmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Papa’ya resmi davet mektubu göndermesi gerekecek. Böylece Papa’nın ziyareti bir “devlet ziyareti” statüsünde gerçekleşecek.

Bu nedenle de, Papa’nın önce Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesi, ardından İznik’e geçmesi planlanacak.

Türkiye’nin, Papa’nın ilk yurtdışı seyahat rotası olabileceği de belirtiliyor.

Bu ziyaretin gerçekleşmesi halinde Papa 14. Leo, Türkiye’ye gelen 5’inci Papa olacak. Türkiye'ye 2014 yılında giden Papa Francesco’nun yanı sıra, Papa 6. Paul (1967), Papa 2. Jean Paul (1979) ve Papa 16. Benedikt (2006) de birer ziyarette bulunmuştu.

TARİHİ DEĞİŞTİRMEK İSTEMİŞ

Öte yandan, Papa Francesco’nun, 10 yıl önce Kutsal Topraklar ziyareti sırasında Patrik Bartholomeos’la İznik buluşmasını planladığı belirtildi. Patrikhanenin bazı danışmanları tarafından ortaya atılan bu fikre iki dini lider de sıcak baktı.

Papa Francesco’nun bu ziyarete ne kadar önem verdiği, yine Patrikhaneye yakın kaynağın ANKA’ya aktardığı bilgiyle ortaya çıktı. Buna göre; Papa, “Hayatta olur muyum o tarihte bilmiyorum, ama ölürsem bu ziyareti mutlaka gerçekleştirmesi için halefime vasiyette bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

Papa Francesco’nun ayrıca, Şubat ortasında hastaneye yatmasının ardından Patrik Bartholomeos’tan, mayıs sonu yapılması planlanan bu etkinliğin tarihini ertelemesi konusunda ısrarcı olduğu ve bu şekilde iyileşip bu ziyareti gerçekleştirmeyi umduğu ifade ediliyor.

Merhum Papa Francesco, Vatikan tarafından hiçbir zaman resmi olarak açıklanmasa da, geçen yıl üç ayrı etkinlikte İznik’e gitme isteğinden bahsetmişti. Hem Vatikan hem de Patrikhane buna dair hazırlıkları ileriye taşımıştı.

Papa Francesco, geçen haziran ayında Fener Rum Patrikhanesi'nden bir heyeti Vatikan’da kabulü sırasında, İznik ziyaretini yapmayı kalpten istediğini ifade etti.

Kasım ayındaki bir başka toplantı sırasında yine Türkiye’ye gitmeyi düşündüğünü söyleyen Papa, “2025’te ilk büyük ekümenik konsil olan İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümünü kutlama fırsatı bulacağız” diyerek bu konsilin, Kilise'nin ve tüm insanlığın yürüyüşünde bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Aralık ayında da Dünya Metodist Konseyi’nden bir delegasyonu kabul eden Papa Francesco, bu yıl dönümü etkinliğinin, tüm Kiliselere ve tüm dinsel topluluklara görünür bir birliğe doğru ilerlemeleri için bir davet olduğunu dile getirdi.

Kiliselerin birliğine çok önem veren ve bunu her vesilede belirten Papa, yine Aralık’taki bu etkinlikte Kiliselere “birlikte yürüme” çağrısı yaparak, "Çünkü hepimiz biriz" dedi.

İZNİK NEDEN ÖNEMLİ?

Hristiyanlığın ilk evrensel kilise meclisi olan İznik Konsili 325 yılının Mayıs ayında burada toplandı. Burada kabul edilen itikat formülü, Hristiyanlığın esasını oluşturdu.

1981 yılından beri Türkiye’yi sıklıkla ziyaret eden, Bizans tarihi ve arkeolojisi alanında birçok bilimsel araştırma ve çalışmalar yapmış olan Emerit Profesör Vincenzo Ruggieri, Birinci İznik Konsili’nin önemini ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Roma İmparatoru I. Konstantin'in çağrısıyla farklı kiliselere bağlı birçok episkoposun katılımıyla düzenlenen Konsilin toplanmasının ana nedenlerinden birinin kiliselerin farklı tarihlerde Paskalya Yortusunu kutluyor olması olduğunu belirtti.

İmparator Konstantin’in tamamen bu farklılığa karşı durduğunu dile getiren Ruggieri, bir diğer ana meselenin de, İskenderiye ruhbanları arasında Hz. İsa'nın kökeni ve “Baba Tanrı” ile olan ilişkisine dair teolojik tartışmalar olduğunu anlattı.

Büyük sorun yaratan bu meselenin çözüldüğünü belirten Ruggieri, İznik’in ayrıca Katolik inancının tanımlandığı yer olduğuna da dikkati çekti.

Konsile 318 episkoposun katıldığı öne sürülse de bu sayının 260-265 arası olduğunu belirten Ruggieri, bunların çoğunun Doğu kiliselerinin temsilcileri olduğu ve Batı’dan az katılım olduğu bilgisini aktardı.

Konsilde, Paskalya’nın her yıl ilkbahar ekinoksundan sonraki ilk dolunayın ardından gelen Pazar günü kutlanması da kararlaştırıldı.

Vincenzo Ruggieri, Papa 14. Leo’nun, resmi ziyaret programlarına başlayacağı zaman tabii ki kendi kararları doğrultusunda Türkiye’ye gidebileceğini ve Francesconun açtığı bu yolu devam ettireceğini düşündüğünü ifade etti.

Papa 14. Leo, seçilmesinin ardından yaptığı ilk açıklamalarda selefi Francesco’ya teşekkür ederek, onun izinden gideceğini söylemişti.