Vatikan, Papa'nın cenazesinin ilk görüntülerini paylaştı. Kırmızı bir cübbe giydirilen, ahşap bir tabuta konulan Papa, dün sabah Paskalya Bayramı sırasında 88 yaşında hayatını kaybetti. Papa'nın cenaze töreninin, Cumartesi günü Türkiye saatiyle sabah 11:00'de gerçekleşeceği duyuruldu.

Papa'nın baş ucunda iki İsviçre Muhafızı, teberle nöbet tuttu. 21 Nisan'da Papalık Dairesi'nde çekilen görüntülerde, iki papaz ve Papalık kurumunun mülklerinden sorumlu olan Camerlongo, Papa'nın ölümünü resmen açıkladı.

Bu esnada Kardinal heyeti, Papa Francis’in cenaze töreni için Salı sabahı Vatikan’da bir araya geldi. Katolik Kilisesi’nin 1.4 milyar mensubunu yönetecek yeni Papa’yı belirleyecek olan gizli seçimin mayıs ayında yapılması bekleniyor.

Papa’nın ölümünün ardından yüzyıllardır uygulanan gelenekler devreye girdi. Papa’nın belgeleri mühürlemede kullandığı balıkçı yüzüğü ve kurşun mührü kırıldı. Hiç kimsenin bu simgeleri tekrar kullanmasına izin verilmeyecek.

İtalyan Kardinal Fernando Filoni, sabah 9’da başlayan ilk oturum öncesi “Şimdi organizasyonu konuşmamız gerekiyor. Ne olacağını göreceğiz. En önemlisi dua. Papa’ya dualarımızla eşlik edelim” diye konuştu.

Yeni Papa’yı belirleyecek toplantının 6 Mayıs’tan önce başlaması beklenmiyor. Şu anda öne çıkan bir aday bulunmuyor.

VASİYETİ BELLİ OLDU

Papa'nın bıraktığı vasiyet, Vatikan tarafından halkla paylaşıldı. Tam 3 yıl önce kaleme alınan vasiyette, Papa Francis'in son mezarının nerede olacağı ortaya çıktı.

Vasiyetine dua ile başlayan Papa, "defnedilme yerime ilişkin son dileklerimi ifade etmek istiyorum. Hayatımı ve rahiplik ile episkoposluk görevimi her zaman Rabbimizin Annesi, En Kutsal Meryem’e emanet ettim. Bu nedenle, ölü bedenimin diriliş gününü beklemek üzere Aziz Meryem Majör Papalık Bazilikası’nda dinlenmesini rica ediyorum." diye yazdı.

Normalde Papalar, Aziz Petrus Bazilikası'na gömülüyor. Ancak Francis, her yolculuğundan sonra Aziz Meryem Majör Papalık Bazilikası'nda dua ettiğini, ve son yolculuğuna burada uğurlanmak istediğini belirtti.

Ancak mütevazılığıyla öne çıkan Papa, alışılmışın dışında bir istekte daha bulundu. Mezarının nasıl olacağı hakkında detaylı bilgiler veren ruhani lider "Mezar toprağın içinde olmalı; sade olmalı ve özel bir süsleme içermemeli. Üzerinde sadece şu yazı bulunmalıdır: Franciscus" diye yazdı.

Normalde Papalar, özel işleme ve kabartmalara sahip lahitlere veya mermer plakalı, üzerinde isimlerinin varaklı bir şekilde işlendiği mezarlara gömülüyor.

Ancak hayattayken de papalık konutunu fazla lüks bulduğu için Vatikan'daki misafir odasında yaşamaya başlayan Papa Francis, mezarında da mütevazı bir izlenim bırakmayı tercih etti.

Trump, eşiyle birlikte cenazeye katılmak üzere Roma’ya gideceğini açıkladı. Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy de törene katılacak liderler arasında yer alacak.