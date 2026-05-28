Katolik Kilisesi lideri Papa Leo bu hafta yayımladığı ilk önemli genelgesi "Magnifica Humanitas" ile Haçlı Seferleri'nin temeli olan 'haklı savaş' olgusunu ortadan kaldırdı.

Aynı belgede yapay zekanın silah olarak kullanılmasını kınayan Katolik Kilisesi'nin yıllarca köleliğe göz yummasına kadar uzanan konulara değinen Papa, Kilise’nin beşinci yüzyıldan beri savaşları değerlendirmek için kullandığı teoriyi artık reddettiğini açıkladı.

Bu tarihi belgede Papa Leo "Her türlü savaşı haklı çıkarmak için çok sık kullanılan haklı savaş teorisi artık güncelliğini yitirmiştir. İnsanlık, yaşamı desteklemek ve çatışmaları çözmek için diyalog, diplomasi ve bağışlama gibi çok daha etkili araçlara sahiptir" ifadelerini kullandı.

Chicago Kardinali Blase Cupich de bu teorinin aslında bir savaş izni değil aksine bir kısıtlama amacı taşıdığını ve bazı liderler tarafından kötüye kullanıldığını belirterek Papa'ya destek verdi.

TRUMP PAPA'YA KARŞI

Papa, bu duyuru ile doğrudan Trump yönetimini hedef aldı. Başkan Yardımcısı J.D. Vance İran'daki savaşı 'haklı savaş' olarak tanımlayan bir grafik yayınlamıştı.

Papa'nın ABD yönetimine olan eleştirileri Başkan Donald Trump'ın tepkisini çekti. Nisan ayında Papa’nın barışçıl sosyal medya mesajına Georgia eyaletindeki bir etkinlikte yanıt veren Vance, Papa’yı teoloji konularında konuşurken daha dikkatli olmaya çağırdı.

Çatışmaların dünyayı sarstığını belirten Papa ise silah sanayisi karlarının savaşların arkasındaki temel sebep olduğu uyarısında bulundu.

Vatikan'daki sunuma katılan İngiliz akademisyen Anna Rowlands ise Papa Leo’nun özellikle teknoloji odaklı yeni bir savaşlar çağından endişe duyduğunu belirtti.

Rowlands bu çıkışın, barışı inşa etmek ve çatışmaları çözmek adına haklı savaş teorisini yenilenmiş daha geniş bir bağlama oturtma ihtiyacını gösteren güçlü bir beyan olduğunu vurguladı.

KATOLİK SAVAŞLARININ TEMELİYDİ

Haklı savaş teorisi, ilk olarak Papa Leo’ya rahiplik yolunda ilham veren Aziz Augustinus tarafından ortaya atılmıştı.

Beşinci yüzyılda yaşayan azizin "acımasızlık arzusundan uzak ve barışı tesis etme amaçlı kriterlere" dayalı savaş şartları, Haçlı seferlerinin temeli olmuştu.

Bugün ABD'nin önde gelen askeri akademesi West Point dahil birçok Amerikan askeri akademisinde temel ders olarak okutulmakta olan bu ilkeler günümüzde 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in sürpriz hava saldırılarıyla başlayan İran savaşını eleştirenler tarafından da kullanılıyor.

Örneğin Washington Kardinali Robert McElroy nisan ayında bu ilkeleri kaynak göstererek savaşın ahlaki açıdan gayrimeşru olduğunu savundu.