Beyaz Saray'ın resmi hesabı, 4 Mayıs Star Wars gününü "Sith lordu Trump" görseliyle kutladı.

Daha önce kendini papa olarak gösterdiği görüntüsüyle gündeme gelen Trump bu kez, Star Wars evreninden fırlamış bir Sith lordu olarak sunuldu.

Amerikan bayrakları ve çift başlı kartallar önünde ışın kılıcı taşıyan Trump'ın bu görseli altına "4 Mayıs kutlu olsun. Buna Sith Lordlarını, Katilleri, Uyuşturucu Baronlarını, Tehlikeli Mahkumları ve MS-13 Çetesi üyelerini galaksimize geri getirmeye çalışan radikal Solcu deli takımı da dahil. Siz isyan değil, imparatorluksunuz. Güç sizinle olmasın," ifadeleri yer aldı. Fotoğrafın görsel dili kadar, mesajının tonu kafaları karıştırdı.

IŞIN KILICI SKANDAL OLDU

Görsel kısa sürede sosyal medyada tartışma başlattı. Bazı kullanıcılar, Trump’ın kırmızı bir ışın kılıcı taşımasına dikkat çekti.

Bu detay, orijinal Star Wars evreninde kötü karakterlerin tercih ettiği bir sembol. Star Wars hayranları, George Lucas’ın Sith İmparatorluğu’nu estetik ve ideolojik olarak Nazi Almanyası'ndan ilhamla yarattığını hatırlattı.

Bazı yorumcular ise kılıcın aslında turuncu olduğunu ve renk çarklarıyla bu iddialarını savundu. Yeni nesil Star Wars yapımlarında iyi karakterlerin de bu rengi kullandığını belirttiler.

Diğer yandan kırmızının Cumhuriyetçi Parti’nin sembolü olduğunu belirtenler oldu.