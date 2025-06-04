Finansal teknolojiler alanında faaliyet gösteren Papara, yasadışı bahisle bağlantılı mali akışlarda rol oynadığı gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında kullanıcı hesaplarında denetim süreci başlattı. Şirketten yapılan açıklamada, kullanıcıların hesaplarına giriş yapabildikleri ancak bakiye kullanımı ve finansal işlemlerin geçici süreyle durdurulduğu bildirildi.

Konuya ilişkin olarak Papara, kullanıcılarını e-posta yoluyla bilgilendirdi. Gönderilen e-postalarda, güvenlik ve finansal şeffaflık adına ekiplerin inceleme süreci başlattığı belirtilerek şu ifadeler yer aldı:

“Papara olarak, tüm kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak ve finansal sistemin şeffaflığını korumak üzere ekiplerimiz inceleme süreci başlattı. Kontrol süreci boyunca hesabına giriş yapmaya devam edebilirsin ancak geçici olarak bakiyeni kullanamayacak, hesabında işlemler yapamayacaksın. İnceleme sürecini hızlıca tamamlayarak hesabına erişimin hakkında seni en kısa sürede bilgilendireceğiz.”

PAPARA'DAN İŞLEM LİMİTLERİNE GEÇİCİ ARTIŞ

Papara, kullanıcıların ödeme işlemlerinde yaşanabilecek aksamaları önlemek amacıyla günlük işlem limitlerini geçici olarak artırdı.

Şirketten yapılan açıklamada, ödeme işlemlerine ilişkin günlük işlem limitlerinin geçici süreyle yükseltildiği belirtildi. Yeni limitler şu şekilde duyuruldu:

Kendi hesabından Papara hesabına para yatırma: Günlük 10.000 TL

Papara hesabından kendine ait banka hesabına para gönderme ve ATM’den para çekme: Günlük 10.000 TL

Papara Card ile harcama ve Papara hesapları arasında para transferi: Günlük 10.000 TL