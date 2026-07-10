Türkiye'nin en çok kullanılan 'mobil cüzdan' uygulamaları arasında yer alan Papara, 'yasa dışı bahis' faaliyetlerine aracılık ettiği gerekçesiyle TMSF'ye devredilmiş, şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



Karslı, bir yılı aşkın süren tutukluluğunun ardından dün alınan karar ile cezaevinden tahliye edilirken, tahliye kararına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi.





YENİDEN TUTUKLANDI



İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın itirazını kabul ederek Karslı hakkında yeniden 'tutuklamaya yönelik' yakalama kararı verdi.



Emniyet güçlerinin karar sonrası harekete geçmesiyle birlikte Karslı yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.



ŞİRKETİ NİSAN AYINDA SATILMIŞTI



TMSF'ye devredilen Papara, nisan ayında düzenlenen ihale ile TMSF tarafından Türkiye Emlak Katılım Bankası'na yaklaşık 100 milyon dolar bedelle satılmıştı.