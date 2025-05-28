2016’da 29 yaşında Ahmed Faruk Karslı tarafından kurulan Papara, 9 yılda 20 milyondan fazla kullanıcıya ulaşarak dikkat çekti.
Ücretsiz para transferi ve ödeme hizmetleriyle popüler olan şirket, özellikle spor kulüplerine sponsorluklarıyla adını duyurdu.
200 MİLYONLUK YALI ALMIŞTI
Karslı, 2023’te İstanbul Boğazı’ndaki Mehmet Emin Ağa Yalısı’nı (Kırmızı Yalı) 200 milyon liraya satın alarak gündeme gelmişti.
12 MİLYAR LİRA TRANSFER
Soruşturmada, Merkez Bankası ve MASAK raporlarına dayanılarak, Papara’daki 26 bin hesabın suç gelirlerinin aklanması için kullanıldığı öne sürüldü.
İddiaya göre, 12 milyar lirayı aşan suç geliri, bu hesaplar üzerinden bankalara, oradan da zanlıların kripto para cüzdanlarına aktarılarak aklanıyordu.
5 MİLYARLIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Operasyonlarda, şüphelilere ait yaklaşık 5 milyar lira değerinde 1 yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve 1 villa dahil birçok mal varlığına el koyuldu.
Şüpheliler, suç örgütü kurma, üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama ve bahis kanununa muhalefet suçlamalarıyla karşı karşıya.