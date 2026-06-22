Ali Can POLAT

İstanbul’un kültürel hafızasının en önemli simgelerinden Büyükada Rum Yetimhanesi, yıllarca atıl kaldıktan sonra yeniden hayata döndürülecek. Geçen hafta yapının sahibi olan İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi, Türkiye’den Bilgili Holding ve Yunanistan’dan da ĒNSOFI Holding ile bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında yapının, ne olarak kullanılacağı belirtilmiyor. Daha önce yapının otel olarak kullanılmasının amaçlandığı öne sürülüyor. Yaklaşık 62 yıldır atıl durumda kalan binanın restorasyonu için yapılan anlaşmaya dair görüşme talebimiz Bilgili Holding tarafından reddedildi.

İNİSİYATİF ŞİRKETLERDE

Büyükada Yetimhane Binası Restorasyon Kurulu Koordinatörü Laki Vingas ise,“Artık insiyatif şirketlerde, onlara zaman vermek gerek. Önemli olan böyle bir mekanın tekrar dönüşüm sürecine girerek hayata dönmesidir” dedi.

‘BİNAYI KORUYAMADIK’

Yapının ticari işletmeye dönüştürülmesini eleştiren TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Tarihi eserlerin korunması, yalnızca restore etmek, yenilemek veya dönüştürmek değildir. Toplumun farklı kesimlerinin faydalanabileceği, şekilde işlevlendirilmesi gerek” dedi.

Dünya Mirası Adalar Ekoloji ve Kültür Derneği Başkanı Derya Tolgay, “Patrikhane Sözcüsü Laki Vingas, geçen yıl yaptığımız bir programda binanın tamamen yıkılıp otel yapılacağını söylemişti. Patrikhane ile görüştük. Bize ‘maalesef paramız yok, binayı koruyamıyoruz’ dediler” diye konuştu.

Erdoğan’ın talimatı ‘Okulu Açın’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fener Rum Patriği Bartholomeos arasında gerçekleşen görüşmenin ardından, 1971’den bu yana kapalı olan Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılması konusunda önemli bir aşamaya gelindiği gündeme taşındı. 16 Haziran’da Saray’a giden Bartholomeos’un 40 dakika süren görüşmede Ruhban Okulu konusu ele alındığı Yunan basınında belirtildi. Hürriyet’in iddiasına göre Erdoğan, okulun yeniden açılması için ilgili kurumlara gerekli adımların atılması yönünde talimat verdi. Patrikhane tarafından yapılan açıklamada ise görüşmelerin olumlu havada geçtiği aktarıldı.

Kültürel miras listesinde

1898 yılında inşaa edilen ve 1903’te Rum Patrikhanesi’ne bağışlanan bina, 1964’te boşaltıldı. 5 katlı ve 206 odalı bina 2018’de Dünya Mirası Adalar Derneği’nin girişimleriyle Europa Nostra tarafından “Avrupa’nın Tehlike Altındaki 12 Kültürel Mirası” listesine girmişti. Yazar Gündüz Vassaf, Europa Nostra üyesi İlhan Nebioğlu ve Dünya Mirası Adalar Ekoloji ve Kültür Derneği’nden Derya Tolgay, Papa XIV. Leo’nun Türkiye ziyareti vesilesiyle tarihi Büyükada Rum Yetimhanesi’nin korunması için uluslararası destek çağrısı yaptı.