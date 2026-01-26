Galatasaray transfer döneminde hız kesmiyor. Noa Lang ve Asprilla'yı renklerine bağlayan sarı kırmızılı ekip, orta saha takviyesi için de vites yükseltti.

Galatasaray, daha önce Okan Buruk'un da onay verdiği Pape Gueye konusunda oyuncudan beklediği yanıtı aldı.

Buchi Laba'nın aktardığına göre Galatasaray'ın orta saha için öncelikli hedeflerinden olan Gueye, sarı kırmızılılara Afrika Uluslar Kupası'ndan sonra transfer konusunda yanıt verecekti. Pape Gueye bu hafta sonu yönetimle temasa geçerek 'evet' dedi.

ALTERNATİFİ HAZIR

Villarreal, deneyimli orta saha oyuncusu için bonservis bedelini 40 milyon Euro olarak belirledi. Galatasaray ise 30 milyon Euro civarında toplam bir paket teklif etmeye hazır.

Bu transfer gerçekleşmezse Gueye'nin yanı sıra prensipte el sıkışılan isimlerden Manuel Ugarte ve Onyedika'da hareketlilik artacak. Üç oyuncu ile anlaşma zemini bulan Galatasaray, ödeme planını kabul eden kulübe göre imzayı attıracak.