ABD, rekor kıran 989 milyarderiyle listenin tartışmasız hakimi olmaya devam ederken; Çin yapay zeka dalgasıyla, Hindistan ise borsa performansıyla devlerin ensesinde. Taylor Swift'ten Elon Musk'a, teknoloji devlerinden lüksün krallarına kadar paranın yeni kaleleri artık çok daha belirgin.

Birleşik Krallık ilk 10’dan düşerken, yerine hangi teknoloji devi ada ülkesi yerleşti?

İşte 1 Mart 2026 verileriyle, servetin rotasını çizen o 10 ülke ve paranın yeni sahipleri...

10. Tayvan

Birleşik Krallık'ı yerinden eden Tayvan, listeye 10. sıradan giriş yaptı. Çip ve elektronik üretimindeki dünya hakimiyeti, adadaki milyarder sayısını 66'ya çıkardı.

Milyarder sayısı: 66 (geçen yıl 54 idi)

Toplam net servet: 245 milyar dolar (geçen yıl 105 milyar dolardı)

En zengin kişi: Terry Gou, tahmini net serveti: 15,3 milyar dolar

9. Brezilya

İlk 10'da Latin Amerika'yı temsil eden tek ülke Brezilya. 70 milyarderiyle listede 9. sırada yer alıyorlar. Facebook’un kurucularından Eduardo Saverin zirvede.

Milyarder sayısı toplamı: 70 (önceki sayı: 56)

Toplam net servet: 265 milyar dolar (önceki dönem: 212 milyar dolar)

En zengin kişi: Eduardo Saverin, 35,9 milyar dolar.

8. Hong Kong

Çin'den bağımsız olarak değerlendirilen Hong Kong, 71 milyarderiyle listedeki ağırlığını koruyor. Servetlerin çoğu lojistik ve batarya teknolojilerinden geliyor.

Milyarder sayısı toplamı: 71 (önceki sayı: 66)

Toplam net servet: 420 milyar dolar (önceki dönem: 335 milyar dolar)

En zengin kişi: Robin Zeng, 53,2 milyar dolar.

7. Kanada

Kanada, 82 milyarderiyle listede sağlam bir yere sahip. Özellikle kripto para dünyasının tanıdık ismi Changpeng Zhao, Kanada'nın en zengini olarak dikkat çekiyor.

Milyarder sayısı toplamı: 82 (önceki yıl 76 idi)

Toplam net servet: 457 milyar dolar (önceki dönem: 349 milyar dolar)

En zengin kişi: Changpeng Zhao, 110 milyar dolar.

6. İtalya

İtalya, milyarder sayısını 74'ten 89'a çıkararak listenin en hızlı yükselenlerinden biri oldu. Lüks ve finans dünyası İtalyanları zengin etmeye devam ediyor.

Toplam milyarder sayısı: 89 (önceki yıl 74'tü)

Toplam net servet: 483 milyar dolar (önceki dönem: 339 milyar dolar)

En zengin kişi: Giancarlo Devasini, 89,3 milyar dolar

5. Rusya

Savaş ve yaptırımlara rağmen Rusya milyarder sayısını 147’ye çıkardı. Enerji ve hammadde fiyatlarındaki artış, Rus elitlerini listede yukarı taşıdı.

Toplam milyarder sayısı: 147 (önceki 140'a kıyasla)

Toplam net servet: 649 milyar dolar (önceki dönem: 580 milyar dolar)

En zengin kişi: Alexey Mordashov ve ailesi, 37 milyar dolar.

4. Almanya

Listede 212 milyarderle dördüncü sırada yer alan Almanya, Avrupa’nın en güçlüsü olmaya devam ediyor. Özellikle perakende devleri servetlerini katladı.

Toplam milyarder sayısı: 212 (önceki yıl 171'di)

Toplam net servet: 1 trilyon dolar (önceki dönem: 793 milyar dolar)

En zengin kişi: Dieter Schwarz, 67,2 milyar dolar

3. Hindistan

Dünyanın en kalabalık ülkesi, milyarder sayısında da vites yükseltti. Güçlü borsa performansı, Hindistan'ı 229 milyarderle podyuma taşıdı.

Toplam milyarder sayısı: 229 (önceki yıl 205'ti)

Toplam net servet: 1 trilyon dolar (önceki dönem: 941 milyar dolar)

En zengin kişi: Mukesh Ambani, 99,7 milyar dolar.

2. Çin

Çin, 539 milyarderiyle listede ikinci. Yapay zeka ve tüketim malları sektörü Çinli zenginlere bir yılda 500 milyar dolar daha kazandırdı. TikTok’un sahibi Zhang Yiming ise ülkenin en zengin insanı.

Toplam milyarder sayısı: 539 (önceki 450'ye kıyasla)

Toplam net servet: 2,2 trilyon dolar (önceki dönem: 1,7 trilyon dolar)

En zengin kişi: Zhang Yiming, 69,3 milyar dolar.

1. Amerika Birleşik Devletleri

ABD sadece lider değil, adeta kendi ligini kurmuş durumda. Tam 989 milyarderle açık ara birinci! Aralarına bu yıl Beyonce ve Taylor Swift gibi isimleri de katarak liderliğini perçinledi.

Toplam milyarder sayısı: 989 (önceki 902'ye kıyasla)

Toplam net servet: 8,4 trilyon dolar (önceki dönem: 6,8 trilyon dolar)

En zengin kişi: Elon Musk, 839 milyar dolar.



Not: Hong Kong, Çin'in özerk bir bölgesidir.