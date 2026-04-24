Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devleri, küçülme ve yeniden yapılanma hamlelerine hız verdi.

Sosyal medya devi Meta ve yazılım lideri Microsoft, toplamda 16 binden fazla çalışanı etkileyecek kararlarını açıkladı. Her iki şirketin de bu adımları, kaynakları yapay zeka gibi yeni nesil teknolojilere aktarmak amacıyla attığı belirtiliyor.

META'DA YAPAY ZEKA DÖNÜŞÜMÜ: 8 BİN KİŞİYLE YOLLAR AYRILDI

Sosyal medya platformları Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi olan Meta, verimlilik odaklı yeni bir işten çıkarma dalgası başlatıyor. Şirket, toplam iş gücünün %10'una tekabül eden yaklaşık 8 bin personelin işine son verecek.

Meta yönetimi, bu kararın arkasında yatan temel nedenin verimliliği artırmak ve stratejik alanlara kaynak sağlamak olduğunu açıkladı. Şirket ayrıca, mevcut durumda boş olan 6 bin kadro için de işe alım sürecini durdurduğunu bildirdi.

YAPAY ZEKA UZMANLARINA REKOR MAAŞ

Şirketin maliyet tabloları, teknoloji dünyasındaki dönüşümü de gösteriyor. Meta'nın 2026 yılı giderlerinin, altyapı yatırımları ve yüksek maaşlı yapay zeka uzmanları nedeniyle 162 milyar dolar ile 169 milyar dolar bandına çıkması bekleniyor. Özellikle yapay zeka alanında çalışan uzmanlara ödenen yüksek ücretler, şirketin bütçe dengelerini yeniden kurmasına neden oluyor.

MICROSOFT'TAN TARİHİ KARAR: GÖNÜLLÜ AYRILIK TEKLİFİ

Bir diğer önemli hamle ise yazılım devi Microsoft’tan geldi. Şirket, ABD tarihindeki ilk geniş kapsamlı "gönüllü işten ayrılma" programını başlattığını duyurdu. Mayıs ayı başında yürürlüğe girecek olan program kapsamında yaklaşık 8 bin 750 çalışana ayrılık teklifi sunulacak. Bu rakam, şirketin ABD’deki toplam iş gücünün %7’sini oluşturuyor.

70 KURALI İLE EMEKLİLİK VE AYRILIK FORMÜLÜ

Microsoft’un sunduğu bu özel paket, belirli kriterleri karşılayan personeli kapsıyor. Şirketin kıdemli direktör seviyesi ve altındaki pozisyonlar için geçerli olan programda, çalışanın yaşı ile şirketteki hizmet süresinin toplamının 70 veya üzerinde olması şartı aranıyor. Bu hamle ile Microsoft, operasyonel maliyetlerini azaltırken çalışanlarına teşvikli bir ayrılık yolu sunmayı hedefliyor.