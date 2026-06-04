AKP iktidarı, ABD’den para beklerken ek vergiyle karşı karşıya kaldı. Türkiye’deki çalışma koşullarının kapitalist ABD’ye ve milyarder Donald Trump’a bile dert olmasıyla ülkemiz yüzde 12.5’lik ek vergi oranıyla karşı karşıya kalabilir. Üstelik Türk şirketler, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) verilerine göre ABD’ye ihracatta en yüksek vergi oranlarından biriyle yüzleşiyor.

Trump yönetimi, zorla çalıştırma ile üretildiği iddia edilen ürünlere yönelik soruşturmanın ardından 60 ticaret ortağından yapılan ithalata en az yüzde 10 gümrük vergisi uygulanmasını önerdi. Yüzde 12.5 ek vergiyle karşı karşıya kalacak ülkeler listesinde Türkiye de yer aldı. Yeni vergiler hemen yürürlüğe girmeyecek. Yazılı görüşlerin 6 Temmuz’a kadar sunulması, kamu duruşmalarının ise 7 Temmuz’da başlaması bekleniyor.

OECD’NİN 2 KATI

Vergi oranının zamanlaması dikkat çekici. Trump’ın şubat ayında açıkladığı yüzde 10’luk ek vergi düzenlemesi 24 Temmuz’da sona ermeden önce ABD Başkanı, yeni bir paketle küresel ticaret savaşlarını genişletmiş oldu.

Ek vergiler gelmeden bile OECD’nin hesaplamasına göre Türkiye, ABD’yle ticarette en yüksek dördüncü vergi oranıyla karşı karşıya kalmış durumda. ABD’nin ithalatında efektif vergi oranı OECD ortalamasında yüzde 6.7 iken Türk şirketleri yüzde 13.55 oranında vergi ödüyor. Vergi düzenlemesi başta Halkbank olmak üzere iki ülke arasındaki sorunlar devam ederken ve ABD medyasına konu olan analizlere göre AKP iktidarının, seçim öncesinde ABD’den dolar desteği alabileceği yönündeki spekülasyonların ortasında açıklandı.

Halkbank’ta 90 gün sona eriyor

ABD ile Türkiye arasındaki sorunların merkezinde Halkbank davası bulunuyor. ABD, İran yaptırımlarını delmekle suçladığı Halkbank’ın ceza davasını 11 Mart tarihinde 90 gün süreyle askıya almıştı. 90 günlük sürenin bu ayın ortasında dolması ve kararın açıklanması bekleniyor. Bu ortamda dünyanın en büyük varlık şirketi BlackRock’ın, Halkbank’ı satın alacağı yönündeki dedikodular, hem hisseyi hem de endeksi salı günü taşımıştı. Ancak bu iddiaları doğrulayan herhangi bir haber akışı bulunmuyor.