Japonya Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin resmi döviz rezervleri ağustos ayında 79,6 milyar dolar birden düşerek tarihinin en sert aylık kayıplarından birini yaşadı. Söz konusu erime ülkede tepkilere yol açtı.

Temmuz sonu itibarıyla 1,287 trilyon dolar seviyesinde bulunan rezervler, ağustos sonu gelindiğinde yüzde 6,18’lik azalışla 1,208 trilyon dolara geriledi. Bu keskin erimenin arkasında, Tokyo yönetiminin yendeki kan kaybını durdurabilmek adına piyasaya yaptığı rekor boyuttaki doğrudan müdahale yer alıyor. 30 Temmuz ile 26 Ağustos tarihleri arasındaki periyotta yen alıp döviz satarak müdahalede bulunan Japonya, bu operasyon için toplamda 15,4 trilyon yen (yaklaşık 98,66 milyar dolar) tutarında dev bir kaynak harcadı.

ABD TAHVİLLERİ SATILDI

Rezervlerdeki düşüşün en büyük kalemini, Japonya'nın portföyünün yaklaşık yüzde 70'ini oluşturan ve ağırlıklı olarak ABD Hazine tahvillerinden oluşan yabancı menkul kıymetler oluşturdu.

Tokyo yönetimi, piyasa müdahalesini finanse edebilmek amacıyla ağustos ayında yabancı menkul kıymet varlıklarını 87,8 milyar dolar tutarında azalttı.

Operasyonun dikkat çeken bir diğer boyutu ise ABD ile kurulan stratejik iş birliği oldu. ABD yönetimi, 31 Temmuz’da piyasaya doğrudan girerek 2011 yılından bu yana ilk kez Japonya’nın yen müdahalesine aktif olarak destek verdi. Ekonomi uzmanları, Japonya'nın müdahaleleri sürdürmek adına ABD tahvili satmaya devam etmesinin Washington üzerinde finansal baskı oluşturabileceğini, bu nedenle sonraki olası adımlarda ABD Merkez Bankasının (Fed) likidite imkânlarının devreye sokulabileceğini değerlendiriyor.