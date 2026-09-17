Brezilya Darphanesi'nde 2023 yılından bu yana hak mücadelesi veren yaklaşık 500 idari personel, mahkemenin uzlaşmayı onaylamasıyla birlikte haftada iki gün evden, üç gün ise iş yerinden çalışacağı esnek modele kavuştu.

Sendika ve idare arasında uzun süredir devam eden kriz, Mayıs 2026'da doğrudan müzakerelerin tıkanması üzerine iş bırakma eylemi öncesindeki son aşama olan toplu iş uyuşmazlığı kapsamında mahkemeye taşınmıştı.

Tarafların karşılıklı tavizleriyle sağlanan ve Eylül 2026'da resmiyet kazanan anlaşma, kararın bir dayatma yerine her iki tarafın rızasıyla alınması bakımından da önem taşıyor. Böylece hem ülkenin banknot ve madeni para tedarikini tehlikeye atacak dev bir grev engellendi hem de çalışanların yıllardır talep ettiği esnek çalışma modeli yasal güvenceye kavuşturuldu.

2027 YILINA KADAR GEÇERLİ

2027 yılına kadar geçerli olacak toplu iş sözleşmesiyle birlikte evden çalışma uygulaması, yönetimin iki dudağı arasında olmaktan çıkarak bağlayıcı bir hak haline geldi.

Anlaşma ayrıca devasa fabrika tesisindeki mesafeler göz önüne alınarak mesai giriş-çıkış saatlerine elektronik zaman toleransı getirilmesini de kapsıyor. Esnek modelden hangi birimlerin ve pozisyonların faydalanacağı ise kurum içi teknik analizlerin ardından netleşecek.