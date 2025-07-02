ASLAN: GÖSTERİŞİN BEDELİ VARSA, ASLAN ÖDEMEYE HAZIR!

Aslan burcu, lükse ve ihtişama olan düşkünlüğüyle bilinir. Alışveriş onun için yalnızca ihtiyaçların giderildiği bir süreç değil; statüsünü yansıttığı, kendini ödüllendirdiği bir sahnedir. Marka takıntısı, kalite tutkusu ve cömertliğiyle öne çıkan Aslanlar, zaman zaman bütçe kontrolünü ikinci plana atabilir.

TERAZİ: ESTETİK KAYGI, MADDİ DENGEYİ GÖLGEDE BIRAKIR!

Zarafeti ve ince zevkleriyle dikkat çeken Terazi burçları, alışverişte karar verirken estetik ölçütleri ön planda tutar. Güzellik ürünlerinden dekorasyona, modadan sanata kadar pek çok alanda harcama eğilimi gösterirler. Sosyal çevreye uyum sağlama çabası, zaman zaman gereksiz harcamalara neden olabilir.

YAY: BİRİKTİRMEZ, YAŞAR VE DENEYİM İÇİN HARCAR

Hayata karşı iyimser ve özgürlükçü yaklaşımıyla tanınan Yay burcu, para biriktirmeyi değil, deneyim toplamayı tercih eder. Seyahatler, kültürel etkinlikler, eğitim programları ve doğa aktiviteleri en çok harcama yaptığı alanlardır. Onlar için yaşamın değeri, yaşanmışlıkla ölçülür.

KOÇ: DÜRTÜSEL ALIŞVERİŞİN ŞAMPİYONU

Enerjik, aceleci ve rekabetçi yapısıyla bilinen Koç burçları, alışverişte de ani kararlarıyla öne çıkar. O an ilgisini çeken bir ürünü saniyeler içinde satın alabilir. Teknolojik ürünler, spor ekipmanları ve liderlik hissettiren objeler harcama alanlarının başında gelir. Ancak sonradan pişmanlık duyma ihtimalleri de oldukça yüksek.

BALIK: RUH HALİNE GÖRE ALIŞVERİŞ YAPAR

Hayal gücü yüksek, sezgisel ve romantik yapısıyla bilinen Balık burcu, alışverişi çoğu zaman bir kaçış biçimi olarak görür. Duygusal dalgalanmalar, onları kitapçıya, kırtasiyeye ya da nostaljik objeler satan dükkânlara sürükleyebilir. Sanatsal ürünler, mistik objeler ve ruhuna iyi gelen şeyler için harcamaktan çekinmez.