Fon soruşturmasına ilişkin tartışmalar sürerken AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya, gazeteci Nagehan Alçı’ya yaptığı açıklamalarda süreç hakkında kamuoyunda bilgi kirliliği bulunduğunu söyledi.

"YALNIZCA ANA PARAMI ALDIM"

Kaya, soruşturmaya konu olan parayla ilgili olarak, “Çok fazla bilgi kirliliği var. Ana param hariç geri kalan 2 milyar lirayı aşkın tutarın tamamını iade ettim. Ben yalnızca ana paramı aldım, geri kalanını olduğu gibi iade ettim” ifadelerini kullandı.

Kaya’nın iade açıklaması, fon soruşturması kapsamında daha önce gündeme gelen iddialara ilişkin yeni bir tartışma başlattı. Söz konusu tutarın iade edilip edilmediğine ilişkin geçmişte farklı haber ve açıklamalar da yayımlanmıştı.

YUSUF ULUTAŞ BAĞLANTISINI REDDETTİ

Kaya, rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş ile bağlantısı olduğu yönündeki iddialara da yanıt verdi.

Ulutaş ile herhangi bir ilişkisi bulunmadığını belirten Kaya, “Benimle hiçbir ilgisi yok. Benim dönemimde herhangi bir referansım olmadı. Benden sonra bakanlığa girdiyse bununla ilgili de bilgim yok” dedi.

ERDOĞAN 'HESABI SORULACAK' DEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da partisinin TBMM grup toplantısında fonların tasfiye süreci ve soruşturmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fon Koordinasyon Kurulu ile ekonomi kurmaylarının düzenli olarak bir araya geldiğini belirten Erdoğan, Meclis gündemindeki yasa teklifinin yürürlüğe girmesiyle ödeme işlemlerinin hızlanacağını söyledi.

Sürecin ikinci aşamasında, manipülasyon yoluyla haksız ve fahiş kazanç elde ettiği belirlenen kişilerden yargı önünde hesap sorulacağını ifade eden Erdoğan, benzer sorunların yeniden yaşanmaması için gerekli tedbirlerin de alınacağını kaydetti.

Erdoğan’ın sözlerinin Kaya’yı işaret ettiği öne sürüldü

Erdoğan’ın haksız kazanç elde edenlerden hesap sorulacağı yönündeki açıklamaları sonrasında, sözlerinin fon soruşturmasında adı geçen Kaya’ya yönelik olup olmadığına ilişkin yorumlar gündeme geldi.

Ancak Erdoğan’ın açıklamasında Kaya’nın adı doğrudan geçmedi. Bu nedenle sözlerin özellikle Kaya’yı hedef aldığı yönündeki değerlendirmeler, mevcut bilgiler ışığında yorum niteliği taşıyor.