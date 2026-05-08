Mısır’da yeni basılan madeni paraların piyasaya sürülmesiyle birlikte darphane ve hazine satış noktalarında büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Piyasadaki "bozuk para krizini" aşmayı hedefleyen Mısır Kamu Hazinesi ve Darphanesi, yeni bir poundluk madeni paraları tüm illerdeki merkezleri aracılığıyla vatandaşlara ulaştırmaya başladı.

BOZUK PARA KUYRUĞU OLUŞTU

Özellikle küçük çaplı ticari işlemlerde yaşanan bozuk para sıkıntısını gidermek isteyen Mısırlılar, hazine noktaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar, günlük harcamalarını kolaylaştırmak amacıyla 100 poundluk banknotlar vererek karşılığında 100 adet yeni madeni para alabilmek için bu noktalara akın ediyor.

Yetkililer, piyasadan gelen yoğun talebi karşılamak adına metal paraların ek miktarlarla desteklenerek dağıtımına devam edileceğini duyurdu.

ÜLKEDE MODARNİZASYON PLANI

Hazine Başkanı Cemal Hüseyin, bu adımın sadece para tedariki değil, aynı zamanda para biriminin güvenliğini ve verimliliğini artırmayı hedefleyen kapsamlı bir modernizasyon planının parçası olduğunu belirtti.

Yeni teknik özelliklerle basılan madeni paraların, yasa dışı eritme ve maden ticareti gibi usulsüzlüklerin önüne geçmesi hedefleniyor. Ayrıca plan kapsamında, mevcut çeyrek, yarım ve bir poundluk madeni paralar dolaşımda kalmaya devam ederken, işlemleri daha da hızlandırmak amacıyla yakın zamanda "2 pound" değerinde yeni bir madeni paranın da piyasaya sürülmesi planlanıyor.