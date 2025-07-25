Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 43’e çektiği Perşembe günü, piyasalar gece yarısı beklenmedik bir kur şokuna sahne oldu. Gün içinde oldukça sakin seyreden Dolar/TL kuru, gece saatlerinde bir anda 40,89 seviyesine fırladı. Saniyeler içinde normale dönen bu ani sıçrama, yatırımcılar arasında kafa karışıklığı yaratırken, perde arkasındaki nedeni ekonomist İris Cibre açıkladı.

HER PERŞEMBE AYNI FİLM AMA BU KEZ TERS TEPTİ

Cibre’ye göre, olayın merkezinde her Perşembe tekrarlanan klasik bir swap mekanizması var. Büyük fonlar, haftanın son iş günü olan Perşembe akşamı yüklü miktarda dolar satarak TL pozisyonuna geçiyor. Ellerindeki TL'yi ise swap piyasasında hafta sonunu da kapsayan yüksek faizli bir işlemle değerlendiriyorlar. Plan, gece yarısından sonra swap getirisiyle birlikte doları yeniden alıp pozisyonu kapatmak.

Ancak 4,5 ay sonra gelen faiz indirimi gecesinde işler ters gitti. Doları geri alacakları sırada piyasada yeterli satış kotasyonu bulunmayınca, fiyat bir anda zirve yaptı. Cibre, “Birileri kotasyonu boş bırakmış :)” diyerek, planlanan işlemlerin beklenmedik şekilde raydan çıktığını belirtti. Bu durumda swap faiziyle kazanılacak para, fahiş fiyattan dolar alımı nedeniyle adeta buharlaştı.

SWAP OPERASYONLARI: BEDAVAYA PARA KAZANMA DÖNEMİ Mİ?

Cibre'nin 25 Nisan tarihli başka bir paylaşımı da bu taktiğin perde arkasındaki durumu özetliyor. Her Perşembe TL’ye geçişle başlayan bu sürecin, Cuma günü kurun yukarı yönlü hareketlenmesiyle sona erdiğini belirten Cibre, sistemin mantığını şöyle açıklıyor:

“Perşembe Tom-Next işlemiyle pozisyon açılır. Swap’ın vadesi Pazartesidir. Cuma günkü kur artışı, 3 günlük faiz getirisini aşmazsa, aradaki fark yatırımcının cebinde kalır. Yani bedavadan para kazanılıyor.”

Bir dönem Merkez Bankası'nın bu işlemleri engellemek için swap eğrisini baskıladığını hatırlatan Cibre, son dönemde ise bu tür pozisyonların önü açıldığını aktardı. Nedeni ise yerli TL talebini artırarak carry trade girişlerini teşvik etmek.

DÜN GECEKİ BOŞLUK BİLEREK Mİ YAPILDI?

Yaşanan kur sıçramasının ardında bilinçli bir manipülasyon mu yoksa teknik bir aksaklık mı olduğu ise belirsiz. Cibre, bu konuyla ilgili “Bilinçli mi o kotasyon boş, uyku hali mi bilmem :)” ifadelerini kullandı.

Öte yandan sektör temsilcilerinin aktardığına göre TCMB dün gece kotasyon girmeyi atladı. Yaşanan ani kur yükselişi de TCMB kotasyon girmediği için oldu. Ayrıca Merkez Bankası'nın olaydan 10 dakika sonra piyasaya müdahale ettiği öğrenildi.