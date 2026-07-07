İngiltere’nin Lincolnshire bölgesinde tarihin seyrini değiştirebilecek sıra dışı bir keşfe imza atıldı. Boş zamanlarında amatör olarak metal dedektörüyle tarlalarda arama yapan bir defineci, toprağın derinliklerinde bin yıldır saklı kalan büyüleyici bir sırrı gün yüzüne çıkardı. Bulunan gümüş ve altın kaplama yüzük, üzerindeki çözülemeyen gizemli runik yazılarıyla arkeologları ve dil bilimcileri birbirine düşürdü.

Her şey, 49 yaşındaki Rafal Wesolowski'nin tarlada dolaşırken dedektöründen gelen o güçlü ve sıra dışı sinyalin peşine düşmesiyle başladı. Toprağı kazdığında sıradan bir metal parçasıyla karşılaşmayı bekleyen Wesolowski, karşısında parıldayan eseri gördüğünde asırlardır kimsenin dokunmadığı bir tarihe bastığını anladı.

YÜZÜĞÜN ÜZERİNDEKİ YAZININ SIRRI ÇÖZÜLEMİYOR

Uzmanlar tarafından laboratuvar ortamında titizlikle incelenen ve 8. ile 10. yüzyıl arasındaki Anglo-Sakson dönemine tarihlenen bu nadide yüzük, üzerinde tam 16 adet runik karakter barındırıyor. Soldan sağa doğru işlenmiş olan bu gizemli harfler, adeta antik bir bulmaca gibi çözülmeyi bekliyor.

Nottingham Üniversitesi'nden araştırmacılar, yazının deşifresi için yoğun bir mesai harcıyor. İlk bulgular, bu antik yazıların "Udnan" isimli gizemli bir karaktere işaret ettiği yönünde. Formülün "Udnan'ın yüzüğü" anlamına gelebileceği iddia edilse de, dil bilimciler kelimelerin ardında saklı olabilecek mistik bir büyü veya koruyucu bir tılsım ihtimali nedeniyle kesin bir hükme varmaktan şimdilik kaçınıyor. O dönemde bu tarz yüzüklerin, sahiplerini kötülüklerden koruması için özel dualarla mühürlendiği biliniyor.

HARİTALARDA OLMAYAN KAYIP BİR TOPLULUĞUN İZLERİ

Bu keşif, sadece değerli bir takı bulmaktan çok daha öte bir anlama sahip; çünkü Lincolnshire bölgesinin bilinen tarihini tamamen kökünden sarsıyor. Yüzüğün hemen yakınında, aynı döneme ait lüks bir kemer tokası daha bulundu. Peş peşe gelen bu değerli buluntular, bölgede daha önce hiçbir tarihi kaynakta adı geçmeyen, erken Orta Çağ dönemine ait kayıp bir yerleşimin varlığını açıkça ortaya koyuyor.

Arkeolog Dr. Lisa Brundle, keşiflerin bölgedeki tüm dengeleri değiştirdiğini belirtiyor. Dr. Brundle'a göre bu takılar, o dönemde burada sadece sıradan köylülerin değil, yüksek statüye sahip, zengin ve en önemlisi okuryazar bir elit grubun yaşadığı ihtimalini neredeyse kesinleştiriyor.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Büyük heyecan yaratan yüzük, İngiltere'deki yasal prosedürler gereği "Hazine" statüsünde incelemeye alındı. Resmi makamların onayından sonra eserin müzede sergilenmesi ve üzerindeki runik şifrelerin tamamen çözülmesi için uluslararası uzmanların katılımıyla daha derinlemesine bir çalışma başlatılması planlanıyor. Bin yıllık bu yüzük, Orta Çağ İngiltere'sinin karanlıkta kalmış sayfalarına ışık tutmaya devam edecek gibi görünüyor.