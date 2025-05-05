CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumruk atan saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı. Gözaltı süresinin soruşturmanın derinleştirilmesi amacıyla uzatıldığı kaydedildi. Saldırgan Tengioğlu'nun banka hesapları da incelemeye alındı.

Saldırgan ilk ifadesinde, "Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP’nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim’de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım." demişti.

BANKA HESAPLARI İNCELEMEDE

Mynet'ten Ersel Yıldırım'ın haberine göre, emniyet saldırganın banka hesaplarını 'menfaat' şüphesiyle incelemeye aldı.