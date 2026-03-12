Güney Kore ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında gerçekleşen "petrol karşılığı füze" takası, küresel savunma ve enerji piyasalarında dengeleri değiştirdi. İran’ın füze saldırılarına karşı gerçek savaş ortamında yüzde 96 başarı oranı yakalayan Güney Kore yapımı Cheongung-II hava savunma sistemi, BAE’nin "acil" koduyla teslimat talebinde bulunmasına neden oldu.

Mart 2026’da Güney Kore’ye inen BAE nakliye uçakları, savunma sanayisinin yeni gözdesi olan füzeleri teslim alırken; BAE’nin bu sevkiyatı erkene çekmek için Güney Kore’ye 6 milyon varil ham petrol sağladığı öne sürüldü.

PATROİT FÜZESİNE GÖRE DAHA UCUZ

"Kore’nin Patriot’u" olarak anılan sistem, Amerikan muadili Patriot'a (3,7 milyon dolar) kıyasla 1,1 milyon dolarlık birim maliyetiyle büyük bir fiyat avantajı sunuyor.

Gerçek savaş ortamında yaklaşık 60 füzeyi başarıyla önleyen Cheongung-II’nin bu performansı, üretici firma LIG Nex1 hisselerini yüzde 47 oranında uçururken; uluslararası analizlerde Güney Kore, Orta Doğu’daki çatışma sürecinin savunma sanayi alanındaki en büyük kazananı olarak nitelendiriliyor.