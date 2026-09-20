Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Türkiye kıyılarının hemen karşısındaki Meis Adası’na nüfus kazandırmak amacıyla açıkladığı teşvik paketi, adaya yerleşmek isteyenleri harekete geçirdi. Adada yaşamak ve çalışmak isteyenlerin belediyeye telefon yağdırdığı, başvuruların ayrıntılarını öğrenmek için bilgi istediği belirtildi.

Yunanistan’ın ERT News kanalına konuşan Meis Belediye Başkan Yardımcısı Stratos Amygdalos, teşvik açıklamasının ardından adaya yerleşmek isteyenlerden çok sayıda telefon aldıklarını söyledi.

BELEDİYENİN TELEFONLARI SUSMADI

Amygdalos, Yunanistan’dan ve yurt dışından arayanların teşvik programının nasıl uygulanacağını öğrenmek istediğini belirtti. Belediye başkan yardımcısı, bir hafta içerisinde 100’ü aşkın telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini aktardı.

Adaya ilginin yalnızca Yunanistan’la sınırlı kalmadığını belirten Amygdalos, Avrupa Birliği ülkelerinde ve Avustralya’da yaşayanların da Meis’e taşınmayı düşündüğünü söyledi.

50 YAŞ ÜSTÜ DE VAR, GENÇ AİLELER DE

Teşvikle ilgilenenler arasında 50 yaş üstü kişilerin yanı sıra adada çalışmak ve yaşamak isteyen gençlerin ve ailelerin de bulunduğu belirtildi.

Bazı kişilerin yiyecek-içecek sektöründe çalışmak, bazılarının ise adada kendi işini kurmak istediği ifade edildi. Kuzey Yunanistan’da yaşayan bazı Yunan vatandaşlarının da Meis’e yerleşmek için bilgi aldığı kaydedildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Amygdalos, adanın taşıyabileceği nüfusun dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, “Yumuşak bir kalkınma istiyoruz” mesajını verdi.

HER HANEYE YILLIK 5 BİN EURO

Miçotakis’in açıkladığı plana göre, Meis’te ikamet eden hanelere yıllık 5 bin euro teşvik verilmesi öngörülüyor. Her küçük çocuk için bu miktara bin euro eklenmesi planlanıyor.

Teşvikin vergiden muaf ve haczedilemez olması öngörülürken, yardımın alınabilmesi için adada en az bir tam yıl ikamet etme şartı bulunuyor.

Adada halihazırda yaşayanlar için ödemelerin 2027 yılı başlarında, yeni yerleşecekler için ise 2028 yılında başlaması planlanıyor. Programın ayrıntılı uygulama koşullarının Yunanistan Milli Ekonomi Bakanlığı tarafından açıklanacağı bildirildi.

ASKER, POLİS VE KAMU GÖREVLİLERİNE DE 5 BİN EURO

Miçotakis, adada görev yapan kamu personeli, güvenlik güçleri ve silahlı kuvvetler mensupları için de yıllık 5 bin euro tutarında kalıcı gelir teşviki açıklamıştı.

Yunan hükümetinin bu uygulamayla adada görev yapan personelin yaşamını kolaylaştırmayı ve stratejik öneme sahip bölgelerde nüfusun korunmasını hedeflediği belirtildi.

PİRE’DEN MEİS’E HAFTADA BİR EK SEFER

Teşvik paketinin yanı sıra adanın ulaşım ve altyapısını güçlendirecek projeler de açıklandı.

Pire-Rodos-Meis hattına gelecek yılın başından itibaren haftada bir ek devlet destekli Blue Star seferi konulması planlanıyor. Yeni seferin çarşamba günleri yapılması öngörülüyor.

DOKTOR VE ÖĞRETMENLERE ÜCRETSİZ KONUT

Meis’te görev yapan doktor, öğretmen, liman görevlileri ve diğer kamu personelinin barınma sorununu çözmek amacıyla da yeni bir proje duyuruldu.

HELLENiQ ENERGY’nin bağış yoluyla eski evleri yeniden inşa ederek kamu çalışanlarına ücretsiz konut sağlaması planlanıyor. Projenin gerekli izinlerin alınmasının ardından başlaması bekleniyor.

SU, KANALİZASYON VE LİMAN PROJELERİ

Miçotakis, Meis’in altyapısını güçlendirmek amacıyla merkezi limanın yenilenmesi, yeni deniz suyu arıtma ünitelerinin kurulması, kanalizasyon şebekesi, biyolojik arıtma tesisi ve su temin şebekesi gibi projelerin de hayata geçirilmesini hedeflediklerini açıkladı.

Başbakan, adanın gelişimi için 37 stratejik projeden oluşan kapsamlı bir plan sunduklarını belirterek, küçük adalar ve nüfus kaybı yaşayan bölgelerin desteklenmesinin amaçlandığını ifade etti.