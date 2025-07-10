Ünlü şarkıcı ve sinema oyuncusu Rüçhan Çamay 94 yaşında hayatını kaybetti.
Rüçhan Çamay’ın kızı Melike Demirağ, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla üzücü haberi; "Annem annem, hayat arkadaşım, yoldaşım. Sensiz zor gelecek" sözleriyle duyurdu.
RÜÇHAN ÇAMAY KİMDİR?
Rüçhan Çamay 30 Mayıs 1931 tarihinde İstanbul’da doğdu. Ankara Devlet Konservatuvarı’nda piyano ve şan eğitimini tamamladı. Daha 12 yaşındayken Ankara Radyosu Çocuk Kulübü'nde şarkı söylemeye başladı. Taksim Belediye Gazinosu’nda “Fransız vedeti Rüşan” sahne adıyla çıkış yaptı. O yıl ayrıca Cahide Sonku ile Yuvamı Yıkamazsın filminde yer aldı. 1950'lerde İstanbul Radyosu’nda caz programları sundu; aynı yıllarda İstanbul Geceleri gibi filmlerde hem oyuncu hem şarkıcı olarak yer aldı.
1953 yılında New York’ta Mezonette kulübünde sahne aldı ve CBS televizyon kanalında yer alarak “televizyonda şarkı söyleyen ilk Türk sanatçı” ünvanını kazandı.
1968’de “Gölgen Yeter Bana” adlı ilk Türkçe sözlü plağını çıkardı; 1974–1976 döneminde “Para Parra Parrra”, “Ne Haber?”, “Gönlüm Çok Zengin” gibi hitlerle geniş kitlelere ulaştı.