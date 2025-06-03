İş dünyasının yanı sıra AKP’ye yakın medyanın bile tepki gösterdiği yüksek faizler, kenarda parası olanı daha zengin etti. Bankaların müşteri yarışı kızıştı. Zirveyi paylaşan TEB ve Fibabank, 2 milyon lirası olana yüzde 52 ile 32 günde 77.501 lira faiz veriyor.

Bu rakam, en düşük vali maaşı olan 72 bin 900 lirayı sollarken, faizi yüzde 50 yapan Akbank, aynı paraya sahip müşterisine, 74 bin 521 lira ödüyor. Odea yüzde 51 ile 76 bin 011 lira, Garanti ise yüzde 48.40 faiz oranıyla 2 milyon lirası olana 72 bin 285 lira kazandırıyor.

İş dünyası faiz isyanında bankalar mevduat yarışında

İş dünyası, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda, yüksek faiz politikası nedeniyle girişimci ve ihracatçıların krediye ulaşmakta zorluk çektiğini belirtti. İş insanları, yüksek faiz nedeniyle üreticilerin sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Elinde birikimi olan vatandaşlar ise yüksek faiz nedeniyle mevduat faizlerine yöneldi. İşte 2 milyon TL’nin aylık (32 günlük) faiz getirileri ve bankaların faiz oranları:

TEB Bankası, faiz oranı: %52,00

net getiri: 77.501 TL

Odea, faiz oranı: %51,00

net getiri: 76.011 TL

QNB, faiz oranı: %51,00

net getiri: 76.011 TL

Akbank, faiz oranı: %50,00

net getiri: 74.521 TL

DenizBank, faiz oranı: %49,50

net getiri: 73.775 TL

Garanti BBVA, faiz oranı: %48,50

net getiri: 72.285 TL

Yapı Kredi, faiz oranı: %47,50

net getiri: 70.795 TL

Türkiye İş Bankası, faiz oranı: %38,00

net getiri: 56.636 TL