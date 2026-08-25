Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye’ye yönelen kısa vadeli sermaye hareketlerinin vergilendirilerek uzun vadeli ve üretken alanlara aktarılmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarda son aşamaya geldi. Bloomberg HT'den Bekir Gürdamar'ın edindiği bilgilere göre, yerli ve yabancı kurumsal yatırımcıların para piyasası fonlarından elde ettiği kazançlara yüzde 10 stopaj kesintisi uygulanması planlanıyor.

YERLİ VE YABANCI KURUMLARA EŞİT KESİNTİ

Hazırlanan taslağa göre vergi düzenlemesi; Türkiye’deki yerli (tam mükellef) ve yabancı (dar mükellef) kurumsal yatırımcılar arasında bir ayrım gözetmeksizin geçerli olacak.

Mevcut sistemde yerli şirketlerin bu fon kazançlarından stopaj kesilmiyor, ödemeler üçer aylık geçici vergi dönemlerinde yapılıyordu. Yeni adımla birlikte yerli kurumlar fonlardan kazanç sağladığında yüzde 10 stopaj ödeyecek ancak bu tutarı geçici vergi beyannamesinde hesaplanan vergiden düşebilecek.

YABANCI YATIRIMCI İÇİN NİHAİ VERGİ OLACAK

Yabancı kurumsal yatırımcılar için ise kesilecek yüzde 10’luk stopaj nihai vergi sayılacak. Bu sayede yabancı kurumlar için ekstra bir vergilendirme süreci işletilmeyecek.

Bireysel (gerçek kişi) yatırımcıların para piyasası fonu kazançlarında ise herhangi bir oran değişikliğine gidilmeyecek. Gerçek kişilere yönelik mevcut yüzde 17,5'lik stopaj uygulaması aynen sürdürülecek.

DÜZENLEME SADECE YENİ KAZANÇLARI KAPSAYACAK

Yeni vergi adımı, kararın resmi olarak yayımlandığı tarihten itibaren elde edilecek fon kazançlarına yansıtılacak. Düzenleme öncesinde satın alınan fonların karardan önceki döneme ait getirileri stopajdan muaf tutulacak, yalnızca karardan sonraya denk gelen dönemdeki kazançlar üzerinden yüzde 10 vergi kesintisi yapılacak.