YENİ Parti Milletvekili Gökan Zeybek, fon soruşturmasının ardından para piyasası fonlarında yaşanan küçülmeye ilişkin açıklama yaptı. Fonların toplam büyüklüğündeki gerilemeye işaret eden Zeybek, ağustos sonundan 2 Ekim'e kadar yaklaşık 677 milyar liralık düşüş yaşandığını kaydetti.

BİR HAFTADA 44,6 MİLYAR LİRALIK KÜÇÜLME

Zeybek'in paylaştığı verilere göre, 1 Ekim'de açıklanan ve 25 Eylül haftasını kapsayan verilerde para piyasası fonlarının toplam büyüklüğü yaklaşık 1 trilyon 667 milyar lira olarak kaydedildi.

8 Ekim'de yayımlanan ve 2 Ekim haftasına ait olan yeni verilerde ise toplam büyüklük 1 trilyon 622 milyar liraya geriledi. Böylece 25 Eylül-2 Ekim döneminde para piyasası fonlarında yaklaşık 44,6 milyar liralık düşüş yaşandı.

AĞUSTOS SONUNDAN BU YANA YÜZDE 29,4'LÜK DÜŞÜŞ

Ağustos sonunda yaklaşık 2,3 trilyon lira seviyesinde bulunan para piyasası fonlarının toplam büyüklüğü, 2 Ekim itibarıyla 1 trilyon 622 milyar liraya kadar indi.

Zeybek, bu dönemde yaşanan küçülmenin yaklaşık 677 milyar liraya, oransal olarak ise yüzde 29,4'e ulaştığını belirtti.

"İSTİKRAR VE GÜVEN GİDERSE PARA DA GİDER"

Finans sisteminde en zor kazanılan unsurun para değil, istikrar ve güven olduğunu vurgulayan Zeybek, güvenin kaybedilmesinin para çıkışına yol açacağına dikkat çekti.

Zeybek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Bir finans sisteminde en zor kazanılan şeyin para olduğu sanılır.

Değil.

En zor kazanılan şey istikrar ve güvendir. İstikrar ve güven giderse, para da gider!

Çok büyük bir sürecin enkazı her geçen gün büyüyor."