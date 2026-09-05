Yatırım araçlarının vergilendirilmesine yönelik mevzuatta kritik bir değişikliğe gidildi. Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci maddesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı’nın Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte, para piyasası fonları ve ilgili serbest fonların kazançlarındaki stopaj istisnası son buldu.

SIFIR STOPAJ DEVRİ BİTTİ: YENİ ORAN YÜZDE 10

Atılan yeni adımla; kurumlar vergisi mükellefleri, yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarının, para piyasası fonları ile unvanında "para piyasası" ibaresi yer alan serbest fonların katılma paylarından sağladıkları kazançlara uygulanacak tevkifat oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Daha önce yüzde 0 olarak uygulanan vergi oranı artırılırken, düzenleme kapsamı dışında kalan diğer yatırım kazançlarında ise yüzde 0’lık stopaj uygulaması korunacak.

ESKİ PORTFÖYLER İÇİN HEPSALAMA NASIL YAPILACAK?

Yeni vergi oranının uygulanmasında fonların satın alma tarihi esas alınacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren portföylere eklenecek fonlar doğrudan yüzde 10'luk kesintiye tabi olacak. Kararın yayım tarihinden önce satın alınmış fonların bu tarihten sonra elden çıkarılması durumunda ise hesaplama kademeli yapılacak; yalnızca kararın yayımlandığı tarih ile fonun satıldığı tarih arasında oluşan kazanç kısmı üzerinden yüzde 10 stopaj kesilecek.

UYGULAMA BAKANLIK SORUMLULUĞUNDA OLACAK

Cumhurbaşkanlığı imzasıyla Resmi Gazete’de ilan edilerek yürürlüğe giren kararın hükümlerini yürütmekten Hazine ve Maliye Bakanı sorumlu olacak.