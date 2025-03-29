Piyasalarda siyaset gündeminden etkilenen çalkantı, yatırım fonlarını darbe vurdu. Fon piyasasından 440 milyar lira net çıkış görüldü.

BloombergHT’nin aktardığına göre, düşüşte aslan payını 650 milyar lira ile para piyasası fonları aldı. Para piyasası fonlarının toplam büyüklüğü 18 Mart tarihinde 1,44 trilyon lira düzeyindeydi. Bu da 10 günde para piyasası fonlarının yüzde 40’ı büyüklüğünde bir çıkış yaşandığını gösteriyor.

Borçlanma araçları fonlarında da 49 milyar TL’lik çıkış oldu. Bu fonlardan çıkan kaynağın bir kısmı serbest fonlara yönlendirildi. Serbest fonlar toplamda 236 milyar lira artış gösterirken, döviz fonlarında 58 milyar lira net giriş yaşandı. Yatırımcılar ağırlıklı olarak kısa vadeli araçları seçti.

Para piyasası fonları normal şartlarda anapara riskinin olmadığı ürünler olarak biliniyor. Fakat 2024 sonunda yapılan düzenleme kapsamında bu fonlarda yüzde 10 borçlanma aracı bulundurma yükümlülüğü getirilmişti. Ancak bu ürünler kısa vadede sermaye düşüşlerine açık konumda bulunuyor.

10 GÜNDE 214 BİN ÇIKIŞ OLDU

Geçen hafta piyasalarda yaşanan siyasi gerilim borçlanma araçlarında ciddi fiyat düşüşlerine (faiz artışına) neden oldu. Dolayısıyla birçok para piyasası fonunda yatırımcıların alışık olduğu getiriler gerileme gösterdi. Genele yayılmasa da bazı fonlarda günlük bazda düşüşler yaşandı. Söz konusu dönemde TL’de yaşanan değer kaybı da birçok yatırımcının endişeyle pozisyonlarını kapatıp döviz cinsi ürünlere yönelmesine neden oldu.

TEFAS verilerine göre 10 günde 214 bin 485 kişi para piyasası fonlarını tamamen kapattı ve böylece yatırımcı satısı 3,6 milyona geriledi.