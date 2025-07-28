Diyanet İşleri Başkanlığının Mekke Sorumlusu Ahmet Daştanbek'in para sayma görüntülerinin yayılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Diyanet İşleri Başkanlığının inceleme başlatıldığını açıklamasının ardından Başsavcılık re'sen soruşturma başlatıldığını ilan etti.

Hakkında soruşturma ve inceleme başlatılan Ahmet Daştanbek açıklama yaptı. Saydığı paranın 10 Bin dolarlık sadaka parası olduğunu söyledi.

Daştanbek'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde, şahsımla ilgili paylaşılan gerçek dışı ve iftira mahiyetinde birtakım bilgilerin kasıtlı bir şekilde yayılmaya çalışıldığı görülmektedir.

Söz konusu yayınlardaki açıklamalar gerçek digiftira mahiyetinde çarpıtmalardan ibarettir. 2023 yılında, hayırsever bir kişi tarafından Mekke'deki ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi ve sadaka dağıtılması amacıyla Uzman Turizm aracılığıyla 10.000 Amerikan doları gönderilmiştir. 270.000 USD dolar gönderilmesi gibi bir durum söz konusu değildir."

'ÇEKİNCEM OLMADIĞI İÇİN SİLDİRMEDİM'

"Daha önce disiplinsiz davranışlar nedeniyle Başkanlığımız Mekke Umre Organizasyonundaki görevine son verilen ve sonrasında Uzman Turizm adına çalışmaya başlayan Mehmet Çigaci (taleplerine rağmen göreve tekrar alınması uygun görülmemiş ve bu sebeple şahsıma karşı husumet beslemeye başlamıştır), yanında tanımadığım bir kişiyle birlikte 10.000 USD'yi Umre Koordinasyon Merkezine teslim etmek üzere gelmiştir. Teslim sırasında muhasebe birimi kapalı olduğu için Mehmet ÇIGACI, 'eksik olmasın' diyerek paranın sayılmasını talep etmiş ve bu esnada izinsiz şekilde video kaydı yapmaya başlamıştır. Video çekimi fark edildiğinde kendisi uyanmış, önce video çekmediğini söylemiş, ardından da 'çeksem ne sakıncası var demiştir. Bu konuda bir çekincem olmadığı için videonun silinmesine yönelik kendisine bir telkinim olmamıştır. Zaten kısa bir süre sonra o dönemdeki muhasebe görevlisi büroya gelmiş ve söz konusu meblağın muhasebe hesabina alındığına dair bir tutanak düzenlenmiştir. Bu tutanak Mehmet ÇIĞACI, yanındaki kişi ve muhasebe yetkilisi tarafından imzalanmıştır (tutanak, muhasebe görevlisi tarafından Ankara'ya götürülmüştür. Gönderilen paranın bir kısmı, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere temin edilen yardım kolleri için Hacer Food isimli firmaya ödenmiştir. Bu koller, aynı zamanda Mekke'de görevli sözleşmeli personelle birlikte ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır. Paranın kalan kısmı da koli dağıtımı esnasında sadaka olarak verilmiştir.

Tamamen şeffaf bir şekilde gerçekleşen bir durum üzerinden şahsımı hedef alan karalama kampanyası ve itibar suikasti niteliğindeki bu tür dayanaksız, asılsız iddia ve yorumlar, Basin Meslek İlkeleri başta olmak üzere hiçbir etik ve ahlaki değerle bağdaşmadığı gibi kamuoyunu yanıltma amacı taşımaktadır.

Yayınlarda kişilik haklarımı zedeleyici, onurla sürdürdüğümüz kamusal hizmet ve çalışmalarımı hedef alan gerçek dışı iddialara yer verilmiş ve kamuoyunda yanlış algı oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu nedenlerle yanlı gerçek dişi ve iftiraya varan paylaşımların Anayasa ve Basin yasasına istinaden düzeltilmesi gerekmektedir.

Kamuoyunun doğru bilgilenme hakkına istinaden saygıyla sunulur.

Ahmet DAŞTANBEK"