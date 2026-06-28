MASAK tarafından hazırlanan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan "Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme, uzaktan kimlik tespiti süreçlerine ilişkin yeni kurallar getirirken özellikle yabancı uyruklu kişilerin finansal sistemde müşteri kabulüne yönelik uygulamaları yeniden şekillendiriyor.

Yeni düzenlemeye göre yükümlü kuruluşlar, Türk vatandaşı olmayan gerçek kişilerin uzaktan kimlik doğrulamasını, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) standartlarına uygun ve yakın alan iletişimi (NFC) özelliği bulunan pasaportlar aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Kimlik doğrulama işlemi, bu konuda özel eğitim almış personel tarafından görüntülü görüşme yöntemiyle yapılacak. Süreçte, pasaportun elektronik yongasında yer alan bilgiler ile belge üzerindeki bilgilerin NFC teknolojisi kullanılarak eşleşip eşleşmediği kontrol edilecek. Bu doğrulamanın başarısız olması durumunda uzaktan kimlik tespitiyle müşteri kabulü gerçekleştirilemeyecek.

GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME KAYIT ALTINA ALINACAK

Uzaktan kimlik doğrulama sürecinde, kişinin kendisini ve ibraz ettiği pasaportu gösteren görüntüler alınacak. Böylece kimlik tespitinin güvenli ve denetlenebilir şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

ADRES DOĞRULAMASI TAMAMLANMADAN İŞLEM YAPILAMAYACAK

Tebliğ kapsamında alınan adres bilgilerinin de ayrıca doğrulanması zorunlu hale getirildi. Yerleşim yeri belgesi, son üç ay içinde düzenlenmiş elektrik, su veya doğalgaz faturası, kamu kurumlarınca verilen belgeler ya da ilgili ülkenin açık veri tabanları üzerinden adres teyidi yapılabilecek.

Bu doğrulama en geç üç ay içinde tamamlanacak. Adres teyidi gerçekleştirilmeden para transferi veya nakit çekim işlemlerine izin verilmeyecek.

RİSKLİ ÜLKE VATANDAŞLARINA KISITLAMA

Yükümlü kuruluşlar, risk değerlendirmeleri kapsamında belirledikleri ülkelerin vatandaşlarını pasaportla uzaktan kimlik tespiti yöntemi kullanarak müşteri olarak kabul edemeyecek. Ayrıca müşteri kabul sürecinde risklerin belirlenmesi, izlenmesi ve azaltılmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması zorunlu olacak.

MASAK'A BİLDİRİM ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Uzaktan müşteri kabulü uygulamasına başlayan kuruluşlar, uyguladıkları tedbirler ile hazırladıkları prosedür ve rehberleri müşteri kabulüne başlanmasından itibaren bir ay içinde MASAK'a bildirmekle yükümlü olacak.

EK BELGE İSTENECEK

Pasaportla kimlik doğrulaması yapılan kişinin sonradan Türk vatandaşlığı kazandığının veya Türkiye'de vergi mükellefi olduğunun tespit edilmesi halinde, kimlik kartı örneği ya da vergi kimlik numarası elektronik ortamda alınarak müşteri kayıtlarıyla ilişkilendirilecek.

PARA TRANSFERLERİNE EK GÜVENLİK ŞARTI

Kimlik bilgilerinin doğrulanabilmesi için müşterinin bilgileriyle uyumlu bir banka hesabından veya banka ya da kredi kartından para transferi yapılması zorunlu tutuldu.

Ayrıca uzaktan kimlik tespitiyle açılan hesaplara yalnızca kişinin yurt dışında kendi adına bulunan banka hesaplarından para gönderilebilecek. Bu hesaplardan yapılacak yurt dışı transferleri de sadece aynı kişinin adına kayıtlı banka hesaplarına gerçekleştirilebilecek.

ÜÇ AYDA BİR MASAK'A RAPORLAMA YAPILACAK

Düzenleme kapsamında müşteri kabul edilen kişilere ilişkin istatistiki veriler, takvim yılı esas alınarak her üç aylık dönemin son ayında MASAK'a bildirilecek.