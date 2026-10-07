Almanya’nın Frankfurt kentinde bir perakende mağazasında çalışan kasiyerin ödeme sırasında teslim aldığı 2 euroluk madeni paranın, koleksiyon değeri yüksek nadir bir parça olduğu ortaya çıktı. Vatikan tarafından 2006 yılında basılan söz konusu hatıra parasının piyasa değerinin 150 euroyu (yaklaşık 8.247 lirayı) aşabildiği bildirildi.

SADECE 100 BİN ADET ÜRETİLDİ

İsviçre Muhafızları’nın kuruluşunun 500. yılı anısına 2006’da Vatikan Darphanesi tarafından basılan özel 2 eurodan sadece 100 bin adet üretildiği öğrenildi. Sınırlı tirajı nedeniyle numizmatlar ve koleksiyoncular tarafından aranan paranın günlük tedavülde bulunması ilgi uyandırdı.

Söz konusu madeni para, çalışan kişinin kız kardeşi tarafından koleksiyonculara yönelik bir sosyal medya grubunda paylaşıldı. Paranın fotoğraflarını grupta yayımlayan kullanıcı, kardeşinin bu parayı çalıştığı mağazada para üstü alıp verirken bir müşteriden aldığını belirtti ve paranın tahmini satış değerini sordu.

FİYATI 9 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Sosyal medyadaki koleksiyon meraklıları paranın tedavülden çıkmasını 'büyük ikramiye' olarak nitelendirirken, gruptaki fiyat tahminleri 80 Euro (4.398,40 lira) ile 150 Euro (8.247 lira) arasında değişti. Madeni para veri tabanı Numista’da ise söz konusu paranınkullanılmamış durumdaki örneklerinin 170 Euro’ya (9.346,60 liraya) kadar alıcı bulabildiği bilgisi yer alıyor.

Dolaşımda kullanıldığı için kondisyonuna bağlı olarak piyasa değeri değişen madeni para için sahibinin, gönderim ücreti hariç 120 euro (6.597,60 TL) satış fiyatı belirlediği ifade edildi.