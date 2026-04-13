TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Sincan Belediye Ankaraspor’u 3-2 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Batman Petrolspor, kentte büyük bir sevinçle karşılandı. Havalimanındaki törende konuşan Batman Valisi Ekrem Canalp, takıma ödül olarak iPhone 17 verileceğini duyurdu.

FUTBOLCULARA İPHONE 17 TELEFON

Karşılaşmanın ardından şehre dönen Batman Petrolspor kafilesi, havalimanında düzenlenen törenle karşılandı. Yoğun katılımın olduğu törende konuşan Vali Canalp, “Sevgili futbolcularımız, şampiyonluğunuzla gurur duyuyoruz. Bu başarınızın bir ödülü olarak her birinize iPhone 17 hediye ediyoruz. Batman’a ve spora inanan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.