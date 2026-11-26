İzmir'de elektronik eşya satıcısı Mustafa Kuzgun (44), iş çıkışı evine giderken yol kenarında bulduğu çantayı sahibine ulaştırdı. Çantadaki 200 dolar, 3 bin 425 TL ve yarım altının, yoga eğitmeni Devrim Sevi'nin (48) oğlu Atakan'ın Makedonya'da katılacağı satranç turnuvası için yaz başından bu yana biriktirdikleri para olduğu öğrenildi.

Kuzgun, kimliklerdeki bilgilerden yola çıkarak sosyal medya üzerinden Sevi'nin eşine ulaştı. Ertesi sabah buluşan Kuzgun ile Sevi, çantanın içindekileri kontrol etti. Çanta, içindekilerle birlikte eksiksiz teslim edildi.

KEDİYİ BESLERKEN ÇANTASINI UNUTTU

Sevi, Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi'ndeki bir müşterisinden çıktıktan sonra otomobilinin yanında yavru bir kedi gördüğünü anlattı. Kediye mama vermek için çantasını aracının kenarına bırakan Sevi, ardından çantasını unutarak otomobiliyle oradan ayrıldı.

Eve vardığında çantasının olmadığını fark edip geri dönen Sevi, müşterisiyle birlikte çevrede arama yaptı. Çantayı bulamayınca polise başvurup evine döndü.

Oğlunun turnuvaya katılacak olması nedeniyle kimliklerin de kendileri için çok önemli olduğunu belirten Sevi, gece yarısına doğru eşine gelen telefonla çantanın bulunduğunu öğrendiklerini söyledi. Sevi, "Sabah telefonda anlaştığımız yerde buluşup, çantamı içindekilerle birlikte eksiksiz bir şekilde teslim aldım. Çantayı bulan kişiye çok dua ettim" dedi.

"DOĞRU OLAN BUYDU"

Kuzgun ise çantayı bulduğunda önce yakındaki apartmanın zemin katında oturan bir kadına sorduğunu, ardından apartman yöneticisini aradığını anlattı. Sahibine ulaşamayınca yöneticiye kendi adresini bıraktığını ve çantayı evine götürdüğünü belirtti.

Büyük çantanın içinden küçük bir kadın çantası çıktığını söyleyen Kuzgun, buradaki kimliklerden birinin üzerindeki bilgilerle Sevi'nin eşine ulaştığını aktardı. Sabahki buluşmada çantanın içindekilerin tek tek söylendiğini ve sahibine ait olduğundan emin olduktan sonra teslim ettiğini belirten Kuzgun, "Bugüne kadar gördüklerim, öğrendiklerime göre doğru olan buydu. Ben de öyle yaptım" diye konuştu.