Glavred, Express'ten alıntı yaparak, yakın zamanda kullanmayı planlamadığınız enerji tüketimi yüksek cihazların prizden tamamen kapatılmasının daha verimli olacağını vurguluyor.

Elektrikli cihazlar, çoğu zaman kullanılmadıkları halde prizde takılı kaldıklarında enerji tüketmeye devam ederler. Bu durum, özellikle bekleme modunda olsa bile gereksiz elektrik tüketimine yol açarak faturaları artırabilir. Uzmanlar, enerji tasarrufu sağlamak için bazı cihazları tamamen kapatmayı öneriyor.

Uydu Set Üstü Kutusu: Bu cihazlar, bekleme modunda bile elektrik harcar. TV izlemeyi planlamıyorsanız, cihazın fişini çekmek en iyisidir.

Bilgisayar: Bilgisayarlar bekleme modunda bırakıldığında güç tüketimini artırır. Eğer cihazı kullanmıyorsanız, tamamen kapalı tutmak daha verimli olacaktır.

Oyun Konsolları: Oyun konsolları, güç tasarrufu modlarına sahip olsa da, bu modda bile enerji kullanmaya devam eder. Uzmanlar, bu tür cihazların toplam enerji maliyetlerinin %6'sını oluşturduğunu belirtiyor. Bu maliyetlerden kaçınmak için, oyun konsollarını tamamen kapatmak ya da fişlerini prizden çekmek iyi bir çözümdür.

Özetle prize takılı kalan hemen hemen tüm cihazlar, "uyku" modunda bile elektrik tüketmeye devam eder. Eğer uzun süre seyahate çıkacaksanız veya cihazları kullanmayı planlamıyorsanız, tüm cihazları prizden kapatmak, gereksiz enerji harcamalarından kaçınmanıza yardımcı olacaktır.