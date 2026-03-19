Gezegenlerin ve sayıların enerjik etkilerini inceleyen uzmanlar, doğum tarihlerini dört ana grupta topladı. Raporda, her grubun farklı bir gök cisminin etkisi altında olduğu ve bu etkinin kişilerin karakter yapısı ile kader çizgisine doğrudan yansıdığı belirtildi.

GÜNEŞ VE MARS ETKİSİNDEKİ TARİHLER

Araştırmaya göre, ayın 1, 10, 19 veya 28. günlerinde doğanlar Güneş'in etkisi altında bulunuyor. Bu kişilerin doğal bir özgüvene sahip oldukları ve başarıyı kovalayan değil, başarının kendilerini bulduğu bir yaşam sürdükleri ifade ediliyor. Güçlü bir auraya sahip oldukları tescillenen bu grubun, olumsuz enerjilerden etkilenmediği kaydedildi.

Ayın 9, 18 veya 27. günlerinde doğanlar ise Mars gezegeninin koruması altında kabul ediliyor. Numerologlar, bu tarihlerde doğanların "savaşçı" bir ruha sahip olduğunu ve başkalarının imkansız gördüğü hedeflere ulaştığını bildirdi. Cesur ve enerjik yapılarıyla dikkat çeken bu kişilere, yaşamları boyunca "karma" felsefesine bağlı bir şansın eşlik ettiği vurgulandı.

MERKÜR VE JÜPİTER'İN ŞANSLI GRUPLARI

5, 14 ve 23. günlerde dünyaya gelenlerin Merkür gezegeni tarafından yönetildiği açıklandı. Karizmatik enerjileri ve güçlü iletişim yetenekleriyle öne çıkan bu bireylerin, risk almaktan çekinmedikleri ve "imkansız" kelimesini literatürlerinden çıkardıkları belirtiliyor. İyi birer şifacı ve iletişimci olan bu grubun, çevrelerinin güvenini kazanarak maddi kazanca dönüştürdüğü aktarıldı.

Listenin son grubunu ise ayın 3, 12, 21 ve 30. günlerinde doğanlar oluşturuyor. Jüpiter’in etkisi altındaki bu kişiler; bilgiyi, şansı ve pozitif enerjiyi temsil ediyor. Hem maddi refahı hem de güçlü sosyal bağları sembolize eden Jüpiter etkisindeki bireylerin, çevreleri tarafından "son derece şanslı" olarak nitelendirildiği tescillendi. Hassas kalpleri ve dinleme yetenekleriyle sorun çözücü roller üstlenen bu kişilerin, doğal bir huzur odağı oldukları ifade edildi.