Ordu'nun Ünye ilçesinde belediyede temizlik personeli olarak çalışan Mahmut Kafa, çim biçme çalışması sırasında kaldırımda bulduğu para ve ziynet eşyası bulunan çantanın sahibine ulaşmasını sağladı.

Olay, önceki gün saat 10.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Sami Soysal Caddesi'nde meydana geldi. Ünye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Kafa, bulduğu çantayı kontrol ettiğinde içinde yüklü miktarda nakit para ve ziynet eşyası olduğunu gördü. Durumu amirlerine bildirdi.

Bölgeye gelen zabıta ekipleri, çantadaki para ve ziynet eşyalarını tutanakla kayıt altına alıp teslim aldı. Ekiplerin araştırma ve aramaları sonucunda çantanın sahibinin Cemile Aydın olduğu belirlendi.

ÇANTAYI EVDE SANIYORLARDI

Eşi Ali Aydın ile Zabıta Müdürlüğü'ne gelen Cemile Aydın, çantasını teslim aldı. Aydın, "Çantamı eşim taşıyordu. Yoldayken bizi aradılar ve çantamızı burada verdiler. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

Ali Aydın da "Bizi aramasalar biz çantayı evde bıraktığımızı zannettiydik" diyerek çantayı bulan belediye çalışanına teşekkür etti.