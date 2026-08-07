İktidar, turizm sektöründe işçi çıkarmaların önüne geçmek için konaklama tesislerine, çalışan başına aylık 3 bin 500 liraya kadar SGK prim desteği verilmesini öngören bir yasa çıkardı. Mayıs-Aralık 2026 dönemini kapsayan bu destekten tüm sektörün yararlanacağı açıklandı. Ancak uygulama esasları ortaya çıkınca binlerce tesisin kapsam dışında bırakıldığı anlaşıldı. İktidarın 12 milyar liraya varacak maliyeti yarıya düşürmek için 14 bine yakın tesisi gözden çıkarıp krize terk ettiği iddia ediliyor.

Ülke genelinde 21 bin 420 konaklama işletmesi faaliyet gösteriyor. Bu işletmelerin yaklaşık yüzde 36’sı Turizm İşletmesi Belgesi, yüzde 64’ü Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi ile faaliyet gösteriyor. Her iki belgeyi de Turizm Bakanlığı veriyor. Ancak çıkarılan yasada basit konaklama belgeli işletmeler kapsama alınmadı. Böylece yaklaşık 7 bin 700 tesis destek kapsamına girerken, 14 bine yakın basit konaklama belgeli işletme destek dışı kaldı.

KOMŞU İKİ OTEL ÖRNEĞİ

Bu ayrıma maliyeti düşürmek için son anda karar verildiği, bu yolla 12 milyar liraya ulaşacak maliyetin 5.4 milyar liraya çekildiği ifade ediliyor.

Sektör temsilcileri iki belge arasında fiilen bir fark bulunmadığını belirtirken, ayrımdan özellikle Anadolu’daki butik oteller, aile işletmeleri ve pansiyonların zarar göreceği bildirildi.

Sektör temsilcileri, “Örneğin aynı caddede 4 yıldızlı iki komşu otelden her ikisinde de 50 işçi çalışıyor. Belge farkı yüzünden biri 1.4 milyon lira destek alırken diğerine bir kuruş verilmeyecek. Binlerce işçinin bu ayrım yüzünden işsiz kalma riski var” dedi.

1.7 milyon işçi, 5.36 milyar destek

Düzenlemeye göre, turizm işletme belgesi almış konaklama tesislerine Mayıs-Aralık 2026 döneminde iş yerinde çalışan her bir işçi başına günlük 116.67 lira aylık 3.500 TL prim desteği verilecek. Yapılan resmi analiz çalışmasında, 8 aylık bu sürede toplam 1 milyon 733 bin 147 işçi üzerinden tesis sahiplerine yaklaşık 5 milyar 360 milyon lira ödeneceği hesaplandı. Uygulamadan yararlanmak için başvuru şartının olduğu belirtilirken, başvuran işletmelerin büyük bölümünün eli boş döneceği ifade ediliyor.